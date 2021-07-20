Полезный напиток всего за 15 минут

Ингредиенты
- вода - 1,5 л
- сахар - 80 гр. (~0,5 ст. )
- базилик фиолетовый - 50 гр. (1 пучок)
- лимон - 1 шт.
- гвоздика - 2 - 3 шт. (по желанию)
- мята - отвар в кубиках льда (по желанию)
Рецепт приготовления
Промойте веточки базилика и лимон.
Возьмите 1,5 литровую банку и выложите в неё базилик. По желанию здесь можно добавить несколько бутончиков гвоздики. Сразу добавьте сахар или мёд.
Залейте базилик кипятком и оставьте настаиваться 10 - 15 минут. Из чистого базилика настой получается красивого фиолетового цвета.
Пока отвар с базиликом остывает, выжмите из лимона сок. Если лимон крупный, используйте половину лимона.
Процедите тёплый отвар от листьев базилика.
Теперь добавьте в него лимонный сок.
Цвет напитка поменяется - он станет значительно светлеет и краснеет. Можно добавить ещё сахар или мёд.
Напиток можно охладить и подавать с кубиками льда.
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