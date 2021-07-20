Полезный напиток всего за 15 минут

Рецепт приготовления

Промойте веточки базилика и лимон.

Возьмите 1,5 литровую банку и выложите в неё базилик. По желанию здесь можно добавить несколько бутончиков гвоздики. Сразу добавьте сахар или мёд.

Залейте базилик кипятком и оставьте настаиваться 10 - 15 минут. Из чистого базилика настой получается красивого фиолетового цвета.

Пока отвар с базиликом остывает, выжмите из лимона сок. Если лимон крупный, используйте половину лимона.

Процедите тёплый отвар от листьев базилика.

Теперь добавьте в него лимонный сок.

Цвет напитка поменяется - он станет значительно светлеет и краснеет. Можно добавить ещё сахар или мёд.

Напиток можно охладить и подавать с кубиками льда.