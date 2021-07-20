Четыре вкуса

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Полезный напиток всего за 15 минут

Фото к рецепту: В жару! полезный, волшебный напиток за 15 минут

Ингредиенты

  • вода - 1,5 л
  • сахар - 80 гр. (~0,5 ст. )
  • базилик фиолетовый - 50 гр. (1 пучок)
  • лимон - 1 шт.
  • гвоздика - 2 - 3 шт. (по желанию)
  • мята - отвар в кубиках льда (по желанию)

Рецепт приготовления

Промойте веточки базилика и лимон.

Залейте базилик кипятком и оставьте настаиваться 10 - 15 минут.  Из чистого базилика настой получается красивого фиолетового цвета.

Пока отвар с базиликом остывает, выжмите из лимона сок. Если лимон крупный, используйте половину лимона.

Процедите тёплый отвар от листьев базилика.

Теперь добавьте в него лимонный сок.

Цвет напитка поменяется  - он станет значительно светлеет и краснеет. Можно добавить ещё сахар или мёд.

Напиток можно охладить и подавать с кубиками льда. 

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