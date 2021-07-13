Маринованные огурцы всего за 15 минут

Ингредиенты
- небольших свежих огурчиков - 500 гр.
- зубчика чеснока (вообще берите ) - 3-4 небольших или 2 крупных
- соли - 0.5 ч.л.
- сахара - 0.5 ч.л.
- пучок укропа
- уксуса 9% - 1 ст.л.
- растительного масла - 1.5 ст.л.
Рецепт приготовления
У огурцов отрежьте хвостики с двух сторон.
Разрежьте огурец пополам, затем каждую половинку еще пополам.
Мелко нарежьте пучок укропа.
Чеснок мелко порежьте ножом.
Добавьте к огурцам.
Далее в огурцы положите сахар, соль, уксус и растительное масло.
Хорошо перемешайте.
Накройте пищевой пленкой и уберите в холодильник на 15 минут.
Через 15 минут подайте к столу.
Кушать подано!
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