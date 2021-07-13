Маринованные огурцы всего за 15 минут

Рецепт приготовления

У огурцов отрежьте хвостики с двух сторон.

Разрежьте огурец пополам, затем каждую половинку еще пополам.

Мелко нарежьте пучок укропа.

Чеснок мелко порежьте ножом.

Добавьте к огурцам.

Далее в огурцы положите сахар, соль, уксус и растительное масло.

Хорошо перемешайте.

Накройте пищевой пленкой и уберите в холодильник на 15 минут.

Через 15 минут подайте к столу.

Кушать подано!