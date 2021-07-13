Четыре вкуса

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Маринованные огурцы всего за 15 минут

Фото к рецепту: Маринованные огурцы за 15 минут

Ингредиенты

  • небольших свежих огурчиков - 500 гр.
  • зубчика чеснока (вообще берите ) - 3-4 небольших или 2 крупных
  • соли - 0.5 ч.л.
  • сахара - 0.5 ч.л.
  • пучок укропа
  • уксуса 9% - 1 ст.л.
  • растительного масла - 1.5 ст.л.

Рецепт приготовления

У огурцов отрежьте хвостики с двух сторон.

Разрежьте огурец пополам, затем каждую половинку еще пополам.

Мелко нарежьте пучок укропа.

Чеснок мелко порежьте ножом.

Добавьте к огурцам.

Далее в огурцы положите сахар, соль, уксус и растительное масло.

Хорошо перемешайте.

Накройте пищевой пленкой и уберите в холодильник на 15 минут.

Через 15 минут подайте к столу.

Кушать подано!

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