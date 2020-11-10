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Плов с говядиной в духовке: рецепты потрясающих блюд

Сложно ли приготовить плов в духовке с говядиной? Рецепт, который мы предлагаем, подойдет даже новичкам, если они возьмутся готовить его впервые. А еще мы научим вас главным правилам приготовления такого вкусного, но непростого блюда. Хотя этот рецепт плова в духовке с говядиной несколько упрощен и адаптирован к условиям кухни (готовится без баранины и не в казане), но готовое блюдо по вкусу практически ничем не уступает традиционному варианту. Рис получается зернышко к зернышку, благоухает ароматами специй и чесночка.

По тому же рецепту можно сделать плов в жаропрочных горшочках.

Необходимые ингредиенты

  • рис длиннозерновой — 2 стакана;
  • говяжья мякоть — 0,4 кг;
  • лук-репка — 1 штука;
  • масло подсолнечное — 4 стол. ложки;
  • соль;
  • чеснок — 4 дольки;
  • морковь свежая — 2 небольших размеров;
  • хмели-сунели, зира, барбарис.

Как приготовить плов с говядиной в духовке

  1. Рис, если это требуется, переберите. Насыпьте его в дуршлаг с маленькими ячейками и промойте не менее пяти раз, пока не потечет прозрачная вода.
  2. Залейте его водой и оставьте на столе на час.
  3. Вымойте мясо в холодной воде. Обсушите бумажной салфеткой.
  4. Нарежьте средними по размеру кубиками.
  5. Поставьте на конфорку сковороду.
    Налейте в нее масло. Нагрейте его. Выложите в него мясо и обжарьте 10 минут (должна получиться характерная корочка).
  6. Морковь очистите. Вымойте. Натрите.
  7. Снимите с лука шелуху. Нашинкуйте его мелкими кусочками.
  8. В сковороду к говядине положите луковую нарезку, жарьте все пять минут. Затем добавьте тертую морковь. Продолжайте жарить, периодически помешивая, до готовности овощей.
  9. Посолите.
  10. В жаропрочную кастрюлю выложите говядину с овощами.
  11. Сверху положите слой риса и разровняйте его ложкой.
  12. Налейте воду так, чтобы ее уровень был на сантиметр выше остальных ингредиентов плова.
  13. Включите духовку. Установите в ней режим нагрева 180°.
  14. Когда погаснет температурный индикатор, поставьте в нее форму с пловом (крышкой не накрывайте!)
  15. Очистите чесночные зубчики.
  16. Спустя четверть часа добавьте их в блюдо, не разрезая.
  17. Положите приправы, горошины душистого перца.
  18. Томите плов в духовке еще 20 — 25 минут.

Ароматный плов в духовке в казане

Если следовать всем правилам, то готовить такое блюдо следует в казане. Считается, что именно в такой посуде плов получается самым вкусным. Если у вас в хозяйстве имеется такой «инвентарь», то вам совсем не обязательно дожидаться очередного выезда на природу. Готовьте эту вкуснятину в своей духовке. А если его нет, то можете воспользоваться утятницей или огнеупорной стеклянной формой.

Необходимые ингредиенты

  • говядина без кости — 300 г;
  • кипяток — 500 мл;
  • рис — 1, 5 стакана;
  • лук круглый — 1 большая головка;
  • соль — 1/3 чайной ложки;
  • морковь — 1 штука;
  • оливковое масло — 2 стол. ложки;
  • чеснок — 3 зубка;
  • перец — 5 горошин;
  • лавровый листик — 2 -3 штуки.

Как приготовить плов с говядиной в духовке

  1. Промойте рис. Сложите его в миску и залейте обычной холодной водой.
  2. Говядину хорошенько вымойте под струей воды. Выложите на бумажное полотенце, чтобы стекла жидкость.
  3. Нарежьте мясо небольшими ломтиками. Попутно удалите жилы и грубые пленки.
  4. Поставьте на плиту казан. На дно налейте оливковое масло.
  5. Когда масло нагреется, забросьте в казан мясо.
  6. Жарьте его, временами переворачивая, до полуготовности.
  7. Очистите морковь. Натрите на мелкой терке.
  8. Мелко накрошите луковицу.
  9. Положите морковь и лук в ту же кастрюлю, где обжаривалось мясо. Жарьте их до румяности.
  10. Слейте воду с риса и выложите его поверх мяса.
  11. Посолите.
  12. Положите лавровые листы, горошины перца.
  13. Добавьте специи.
  14. Все залейте кипятком, чтобы он покрыл составляющие плова.
  15. Верх казанка запечатайте фольгой.
  16. Нагрейте духовой шкаф до 180°.
  17. Отправьте в него плов и держите там час.

Не в казане, но очень вкусно — готовим плов в рукаве!

Если у вас плохо обстоят дела со специальной посудой, это не помешает вам побаловать свою семью превосходным пловом. Приготовить его можно в кулинарном рукаве. Вкус будет практически тем же, рис — гарантировано рассыпчатым, а говядина — тающей!

Необходимые ингредиенты

  • молодая говядина — 400 г;
  • рис пропаренный длиннозерновой — полтора стакана;
  • лук — 1 штука;
  • помидоры — 2 штуки;
  • морковь — 2 штучки;
  • соль;
  • чеснок — 3-4 зубка;
  • куркума;
  • мясной бульон либо чистая вода — 3 стакана.

Как приготовить плов с говядиной в духовке

  1. Рис насыпьте в дуршлаг, промойте, дайте стечь жидкости.
  2. Замочите его в прохладной воде.
  3. Морковь помойте. Очистите. Натрите длинной стружкой.
  4. Лук измельчите острым ножом.
  5. Томаты вымойте, нарежьте мелкими кусочками.
  6. Мясо вымойте. Нарежьте некрупными кусками.
  7. Раскалите в глубокой сковороде масло, выложите говядину и обжарьте каждый кусочек со всех сторон до коричневой корочки.
  8. Добавьте к мясу лук, подрумяньте его.
  9. Положите морковь. Немного пожарьте.
  10. Выложите в сковороду кусочки помидоров.
  11. Подержите эти ингредиенты на огне еще 5 минут.
  12. Смешайте в кастрюле мясо, рис, лук и морковь.
  13. Положите в будущий плов все ароматные травы и соль. Не забудьте о перце и лавровом листике!
  14. Добавьте чесночные зубчики прямо в шкурке.
  15. Все аккуратно перемешайте.
  16. Возьмите рука для запекания, отрежьте необходимую длину. Один конец скрепите клипсой.
  17. Ложкой переложите в него «заготовку» будущего плова.
  18. Осторожно долейте воды либо бульона.
  19. Завяжите другой конец рукава (или стяните клипсой).
  20. Выложите его на лист для запекания.
  21. Разогрейте духовку до 200°.
  22. Когда она будет достаточно горячей, отправьте в нее противень с рукавом.
  23. Блюдо будет готово через 40 минут.
  24. Переложите рукав в форму.
  25. Осторожно, чтобы не обжечься паром, разрежьте пленку.
  26. Превосходный плов готов, и он почти как узбекский!

Чтобы плов получился как надо: несколько полезных замечаний

Чтобы вместо плова у вас не вышел обычный рис с мясом, надо учитывать некоторые тонкости приготовления такого блюда. Вот лишь часть из них.

Пять правил приготовления плова:

  • обязательно обжаривайте мясо на сильном огне, чтобы оно покрылось корочкой, а весь его сок остался внутри;
  • идеальный рис для такого кушанья — сорт Девзира с нотками солода; если вы его не найдете, то по крайней мере, используйте продолговатое зерно, которое не разваривается и хорошо впитывает жир, ароматы пряностей и воду;
  • для плова категорически не годится рис суши: он слипнется и превратится в ком;
  • самая лучшая приправа для риса – шафран, но можно взять менее дорогостоящие и редкие — куркуму, зиру, барбарис;
  • вкус плова также можно обогатить курагой, айвой, изюмом.

Подавать плов следует на керамическом блюде с дольками чеснока, острым перчиком и ломтиками айвы. А лучший гарнир к нему, по мнению знатоков, это салат из помидоров, редьки, гранатов и огородной зелени.

Плов с говядиной в духовке: рецепты потрясающих блюд

Приятного аппетита.

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