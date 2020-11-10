Плов с говядиной в духовке: рецепты потрясающих блюд

Сложно ли приготовить плов в духовке с говядиной? Рецепт, который мы предлагаем, подойдет даже новичкам, если они возьмутся готовить его впервые. А еще мы научим вас главным правилам приготовления такого вкусного, но непростого блюда. Хотя этот рецепт плова в духовке с говядиной несколько упрощен и адаптирован к условиям кухни (готовится без баранины и не в казане), но готовое блюдо по вкусу практически ничем не уступает традиционному варианту. Рис получается зернышко к зернышку, благоухает ароматами специй и чесночка.
По тому же рецепту можно сделать плов в жаропрочных горшочках.
Необходимые ингредиенты
- рис длиннозерновой — 2 стакана;
- говяжья мякоть — 0,4 кг;
- лук-репка — 1 штука;
- масло подсолнечное — 4 стол. ложки;
- соль;
- чеснок — 4 дольки;
- морковь свежая — 2 небольших размеров;
- хмели-сунели, зира, барбарис.
Как приготовить плов с говядиной в духовке
- Рис, если это требуется, переберите. Насыпьте его в дуршлаг с маленькими ячейками и промойте не менее пяти раз, пока не потечет прозрачная вода.
- Залейте его водой и оставьте на столе на час.
- Вымойте мясо в холодной воде. Обсушите бумажной салфеткой.
- Нарежьте средними по размеру кубиками.
- Поставьте на конфорку сковороду. Налейте в нее масло. Нагрейте его. Выложите в него мясо и обжарьте 10 минут (должна получиться характерная корочка).
- Морковь очистите. Вымойте. Натрите.
- Снимите с лука шелуху. Нашинкуйте его мелкими кусочками.
- В сковороду к говядине положите луковую нарезку, жарьте все пять минут. Затем добавьте тертую морковь. Продолжайте жарить, периодически помешивая, до готовности овощей.
- Посолите.
- В жаропрочную кастрюлю выложите говядину с овощами.
- Сверху положите слой риса и разровняйте его ложкой.
- Налейте воду так, чтобы ее уровень был на сантиметр выше остальных ингредиентов плова.
- Включите духовку. Установите в ней режим нагрева 180°.
- Когда погаснет температурный индикатор, поставьте в нее форму с пловом (крышкой не накрывайте!)
- Очистите чесночные зубчики.
- Спустя четверть часа добавьте их в блюдо, не разрезая.
- Положите приправы, горошины душистого перца.
- Томите плов в духовке еще 20 — 25 минут.
Ароматный плов в духовке в казане
Если следовать всем правилам, то готовить такое блюдо следует в казане. Считается, что именно в такой посуде плов получается самым вкусным. Если у вас в хозяйстве имеется такой «инвентарь», то вам совсем не обязательно дожидаться очередного выезда на природу. Готовьте эту вкуснятину в своей духовке. А если его нет, то можете воспользоваться утятницей или огнеупорной стеклянной формой.
Необходимые ингредиенты
- говядина без кости — 300 г;
- кипяток — 500 мл;
- рис — 1, 5 стакана;
- лук круглый — 1 большая головка;
- соль — 1/3 чайной ложки;
- морковь — 1 штука;
- оливковое масло — 2 стол. ложки;
- чеснок — 3 зубка;
- перец — 5 горошин;
- лавровый листик — 2 -3 штуки.
Как приготовить плов с говядиной в духовке
- Промойте рис. Сложите его в миску и залейте обычной холодной водой.
- Говядину хорошенько вымойте под струей воды. Выложите на бумажное полотенце, чтобы стекла жидкость.
- Нарежьте мясо небольшими ломтиками. Попутно удалите жилы и грубые пленки.
- Поставьте на плиту казан. На дно налейте оливковое масло.
- Когда масло нагреется, забросьте в казан мясо.
- Жарьте его, временами переворачивая, до полуготовности.
- Очистите морковь. Натрите на мелкой терке.
- Мелко накрошите луковицу.
- Положите морковь и лук в ту же кастрюлю, где обжаривалось мясо. Жарьте их до румяности.
- Слейте воду с риса и выложите его поверх мяса.
- Посолите.
- Положите лавровые листы, горошины перца.
- Добавьте специи.
- Все залейте кипятком, чтобы он покрыл составляющие плова.
- Верх казанка запечатайте фольгой.
- Нагрейте духовой шкаф до 180°.
- Отправьте в него плов и держите там час.
Не в казане, но очень вкусно — готовим плов в рукаве!
Если у вас плохо обстоят дела со специальной посудой, это не помешает вам побаловать свою семью превосходным пловом. Приготовить его можно в кулинарном рукаве. Вкус будет практически тем же, рис — гарантировано рассыпчатым, а говядина — тающей!
Необходимые ингредиенты
- молодая говядина — 400 г;
- рис пропаренный длиннозерновой — полтора стакана;
- лук — 1 штука;
- помидоры — 2 штуки;
- морковь — 2 штучки;
- соль;
- чеснок — 3-4 зубка;
- куркума;
- мясной бульон либо чистая вода — 3 стакана.
Как приготовить плов с говядиной в духовке
- Рис насыпьте в дуршлаг, промойте, дайте стечь жидкости.
- Замочите его в прохладной воде.
- Морковь помойте. Очистите. Натрите длинной стружкой.
- Лук измельчите острым ножом.
- Томаты вымойте, нарежьте мелкими кусочками.
- Мясо вымойте. Нарежьте некрупными кусками.
- Раскалите в глубокой сковороде масло, выложите говядину и обжарьте каждый кусочек со всех сторон до коричневой корочки.
- Добавьте к мясу лук, подрумяньте его.
- Положите морковь. Немного пожарьте.
- Выложите в сковороду кусочки помидоров.
- Подержите эти ингредиенты на огне еще 5 минут.
- Смешайте в кастрюле мясо, рис, лук и морковь.
- Положите в будущий плов все ароматные травы и соль. Не забудьте о перце и лавровом листике!
- Добавьте чесночные зубчики прямо в шкурке.
- Все аккуратно перемешайте.
- Возьмите рука для запекания, отрежьте необходимую длину. Один конец скрепите клипсой.
- Ложкой переложите в него «заготовку» будущего плова.
- Осторожно долейте воды либо бульона.
- Завяжите другой конец рукава (или стяните клипсой).
- Выложите его на лист для запекания.
- Разогрейте духовку до 200°.
- Когда она будет достаточно горячей, отправьте в нее противень с рукавом.
- Блюдо будет готово через 40 минут.
- Переложите рукав в форму.
- Осторожно, чтобы не обжечься паром, разрежьте пленку.
- Превосходный плов готов, и он почти как узбекский!
Чтобы плов получился как надо: несколько полезных замечаний
Чтобы вместо плова у вас не вышел обычный рис с мясом, надо учитывать некоторые тонкости приготовления такого блюда. Вот лишь часть из них.
Пять правил приготовления плова:
- обязательно обжаривайте мясо на сильном огне, чтобы оно покрылось корочкой, а весь его сок остался внутри;
- идеальный рис для такого кушанья — сорт Девзира с нотками солода; если вы его не найдете, то по крайней мере, используйте продолговатое зерно, которое не разваривается и хорошо впитывает жир, ароматы пряностей и воду;
- для плова категорически не годится рис суши: он слипнется и превратится в ком;
- самая лучшая приправа для риса – шафран, но можно взять менее дорогостоящие и редкие — куркуму, зиру, барбарис;
- вкус плова также можно обогатить курагой, айвой, изюмом.
Подавать плов следует на керамическом блюде с дольками чеснока, острым перчиком и ломтиками айвы. А лучший гарнир к нему, по мнению знатоков, это салат из помидоров, редьки, гранатов и огородной зелени.
Приятного аппетита.
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