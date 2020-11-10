Плов с говядиной в духовке: рецепты потрясающих блюд

Сложно ли приготовить плов в духовке с говядиной? Рецепт, который мы предлагаем, подойдет даже новичкам, если они возьмутся готовить его впервые. А еще мы научим вас главным правилам приготовления такого вкусного, но непростого блюда. Хотя этот рецепт плова в духовке с говядиной несколько упрощен и адаптирован к условиям кухни (готовится без баранины и не в казане), но готовое блюдо по вкусу практически ничем не уступает традиционному варианту. Рис получается зернышко к зернышку, благоухает ароматами специй и чесночка.

По тому же рецепту можно сделать плов в жаропрочных горшочках.

Необходимые ингредиенты

рис длиннозерновой — 2 стакана;

говяжья мякоть — 0,4 кг;

лук-репка — 1 штука;

масло подсолнечное — 4 стол. ложки;

соль;

чеснок — 4 дольки;

морковь свежая — 2 небольших размеров;

хмели-сунели, зира, барбарис.

Как приготовить плов с говядиной в духовке

Рис, если это требуется, переберите. Насыпьте его в дуршлаг с маленькими ячейками и промойте не менее пяти раз, пока не потечет прозрачная вода. Залейте его водой и оставьте на столе на час. Вымойте мясо в холодной воде. Обсушите бумажной салфеткой. Нарежьте средними по размеру кубиками. Поставьте на конфорку сковороду. Налейте в нее масло. Нагрейте его. Выложите в него мясо и обжарьте 10 минут (должна получиться характерная корочка). Морковь очистите. Вымойте. Натрите. Снимите с лука шелуху. Нашинкуйте его мелкими кусочками. В сковороду к говядине положите луковую нарезку, жарьте все пять минут. Затем добавьте тертую морковь. Продолжайте жарить, периодически помешивая, до готовности овощей. Посолите. В жаропрочную кастрюлю выложите говядину с овощами. Сверху положите слой риса и разровняйте его ложкой. Налейте воду так, чтобы ее уровень был на сантиметр выше остальных ингредиентов плова. Включите духовку. Установите в ней режим нагрева 180°. Когда погаснет температурный индикатор, поставьте в нее форму с пловом (крышкой не накрывайте!) Очистите чесночные зубчики. Спустя четверть часа добавьте их в блюдо, не разрезая. Положите приправы, горошины душистого перца. Томите плов в духовке еще 20 — 25 минут.

Ароматный плов в духовке в казане

Если следовать всем правилам, то готовить такое блюдо следует в казане. Считается, что именно в такой посуде плов получается самым вкусным. Если у вас в хозяйстве имеется такой «инвентарь», то вам совсем не обязательно дожидаться очередного выезда на природу. Готовьте эту вкуснятину в своей духовке. А если его нет, то можете воспользоваться утятницей или огнеупорной стеклянной формой.

Необходимые ингредиенты

говядина без кости — 300 г;

кипяток — 500 мл;

рис — 1, 5 стакана;

лук круглый — 1 большая головка;

соль — 1/3 чайной ложки;

морковь — 1 штука;

оливковое масло — 2 стол. ложки;

чеснок — 3 зубка;

перец — 5 горошин;

лавровый листик — 2 -3 штуки.

Как приготовить плов с говядиной в духовке

Промойте рис. Сложите его в миску и залейте обычной холодной водой. Говядину хорошенько вымойте под струей воды. Выложите на бумажное полотенце, чтобы стекла жидкость. Нарежьте мясо небольшими ломтиками. Попутно удалите жилы и грубые пленки. Поставьте на плиту казан. На дно налейте оливковое масло. Когда масло нагреется, забросьте в казан мясо. Жарьте его, временами переворачивая, до полуготовности. Очистите морковь. Натрите на мелкой терке. Мелко накрошите луковицу. Положите морковь и лук в ту же кастрюлю, где обжаривалось мясо. Жарьте их до румяности. Слейте воду с риса и выложите его поверх мяса. Посолите. Положите лавровые листы, горошины перца. Добавьте специи. Все залейте кипятком, чтобы он покрыл составляющие плова. Верх казанка запечатайте фольгой. Нагрейте духовой шкаф до 180°. Отправьте в него плов и держите там час.

Не в казане, но очень вкусно — готовим плов в рукаве!

Если у вас плохо обстоят дела со специальной посудой, это не помешает вам побаловать свою семью превосходным пловом. Приготовить его можно в кулинарном рукаве. Вкус будет практически тем же, рис — гарантировано рассыпчатым, а говядина — тающей!

Необходимые ингредиенты

молодая говядина — 400 г;

рис пропаренный длиннозерновой — полтора стакана;

лук — 1 штука;

помидоры — 2 штуки;

морковь — 2 штучки;

соль;

чеснок — 3-4 зубка;

куркума;

мясной бульон либо чистая вода — 3 стакана.

Как приготовить плов с говядиной в духовке

Рис насыпьте в дуршлаг, промойте, дайте стечь жидкости. Замочите его в прохладной воде. Морковь помойте. Очистите. Натрите длинной стружкой. Лук измельчите острым ножом. Томаты вымойте, нарежьте мелкими кусочками. Мясо вымойте. Нарежьте некрупными кусками. Раскалите в глубокой сковороде масло, выложите говядину и обжарьте каждый кусочек со всех сторон до коричневой корочки. Добавьте к мясу лук, подрумяньте его. Положите морковь. Немного пожарьте. Выложите в сковороду кусочки помидоров. Подержите эти ингредиенты на огне еще 5 минут. Смешайте в кастрюле мясо, рис, лук и морковь. Положите в будущий плов все ароматные травы и соль. Не забудьте о перце и лавровом листике! Добавьте чесночные зубчики прямо в шкурке. Все аккуратно перемешайте. Возьмите рука для запекания, отрежьте необходимую длину. Один конец скрепите клипсой. Ложкой переложите в него «заготовку» будущего плова. Осторожно долейте воды либо бульона. Завяжите другой конец рукава (или стяните клипсой). Выложите его на лист для запекания. Разогрейте духовку до 200°. Когда она будет достаточно горячей, отправьте в нее противень с рукавом. Блюдо будет готово через 40 минут. Переложите рукав в форму. Осторожно, чтобы не обжечься паром, разрежьте пленку. Превосходный плов готов, и он почти как узбекский!

Чтобы плов получился как надо: несколько полезных замечаний

Чтобы вместо плова у вас не вышел обычный рис с мясом, надо учитывать некоторые тонкости приготовления такого блюда. Вот лишь часть из них.

Пять правил приготовления плова:

обязательно обжаривайте мясо на сильном огне, чтобы оно покрылось корочкой, а весь его сок остался внутри;

идеальный рис для такого кушанья — сорт Девзира с нотками солода; если вы его не найдете, то по крайней мере, используйте продолговатое зерно, которое не разваривается и хорошо впитывает жир, ароматы пряностей и воду;

для плова категорически не годится рис суши: он слипнется и превратится в ком;

самая лучшая приправа для риса – шафран, но можно взять менее дорогостоящие и редкие — куркуму, зиру, барбарис;

вкус плова также можно обогатить курагой, айвой, изюмом.

Подавать плов следует на керамическом блюде с дольками чеснока, острым перчиком и ломтиками айвы. А лучший гарнир к нему, по мнению знатоков, это салат из помидоров, редьки, гранатов и огородной зелени.

Приятного аппетита.