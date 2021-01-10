Итальянская фокачча с травами

✔️ В глубокую чашку высыпаем просеянную муку, соль, сахар, дрожжи и все хорошо перемешиваем.

✔️ Вливаем теплую воду, растительное масло и замешиваем тесто.

Тесто прикрываем полотенцем и убираем в теплое место.

✔️ Готовое тесто аккуратно мнём около минуты, чтобы «выгнать» воздух изнутри. Затем равномерно распределяем его по предварительно смазанной маслом форме для выпечки, накрываем и оставляем минут на 30, снова даём подняться.

✔️ Затем делаем выемки в тесте и кладем в каждую выемку начинку. У меня это оливки и помидоры черри. Сверху посыпаем итальянскими травами и поливаем оливковым маслом.

✔️ Выпекаем в разогретой до 200 градусов духовке 15-20 минут. До образования румяной корочки.

Только представьте аромат свежей фокаччи с итальянскими травами! Скорее сохраняйте рецепт и обязательно попробуйте приготовить! Уверена Вам понравится!