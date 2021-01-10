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Итальянская фокачча с травами

Фото к рецепту: Итальянская фокачча с травами

Ингредиенты

  • мука 2 стак.
  • кипячёная вода 200 мл
  • растительное масло – 1 ст.л.
  • сухие дрожжи 0,5 ч.л.
  • сахар 2 ч.л.
  • соль 0,5 ч.л.
  • оливки 4-5 шт.
  • помидоры черри 3 шт.
  • итальянские травы

Пошаговый рецепт приготовления

✔️ В глубокую чашку высыпаем просеянную муку, соль, сахар, дрожжи и все хорошо перемешиваем.

✔️ Вливаем теплую воду, растительное масло и замешиваем тесто.

Тесто прикрываем полотенцем и убираем в теплое место.

✔️ Готовое тесто аккуратно мнём около минуты, чтобы «выгнать» воздух изнутри. Затем равномерно распределяем его по предварительно смазанной маслом форме для выпечки, накрываем и оставляем минут на 30, снова даём подняться.

✔️ Затем делаем выемки в тесте и кладем в каждую выемку начинку. У меня это оливки и помидоры черри. Сверху посыпаем итальянскими травами и поливаем оливковым маслом.

✔️ Выпекаем в разогретой до 200 градусов духовке 15-20 минут. До образования румяной корочки.

Только представьте аромат свежей фокаччи с итальянскими травами! Скорее сохраняйте рецепт и обязательно попробуйте приготовить! Уверена Вам понравится!

Пошаговые фото рецепта

Итальянская фокачча с травами: фото шаг 1

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