Итальянская фокачча с травами

Ингредиенты
- мука 2 стак.
- кипячёная вода 200 мл
- растительное масло – 1 ст.л.
- сухие дрожжи 0,5 ч.л.
- сахар 2 ч.л.
- соль 0,5 ч.л.
- оливки 4-5 шт.
- помидоры черри 3 шт.
- итальянские травы
Пошаговый рецепт приготовления
✔️ В глубокую чашку высыпаем просеянную муку, соль, сахар, дрожжи и все хорошо перемешиваем.
✔️ Вливаем теплую воду, растительное масло и замешиваем тесто.
Тесто прикрываем полотенцем и убираем в теплое место.
✔️ Готовое тесто аккуратно мнём около минуты, чтобы «выгнать» воздух изнутри. Затем равномерно распределяем его по предварительно смазанной маслом форме для выпечки, накрываем и оставляем минут на 30, снова даём подняться.
✔️ Затем делаем выемки в тесте и кладем в каждую выемку начинку. У меня это оливки и помидоры черри. Сверху посыпаем итальянскими травами и поливаем оливковым маслом.
✔️ Выпекаем в разогретой до 200 градусов духовке 15-20 минут. До образования румяной корочки.
Только представьте аромат свежей фокаччи с итальянскими травами! Скорее сохраняйте рецепт и обязательно попробуйте приготовить! Уверена Вам понравится!
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