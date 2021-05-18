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Сокровища Сибири: легенда о пяти озёрах

Эту историю знают, наверное, все сибиряки. Сказка, легенда или факт — каждый называет по-своему. Сегодня мы расскажем эту историю и вам. А что это… Делайте выводы сами! 

Пять озёр — несколько водоёмов, располагающихся на границе Муромцевского района Омской области и Кыштовского района Новосибирской области. 

Согласно легендам, они появились из-за падения метеорита и соединены между собой подземной рекой. 

Всего их, как легко догадаться, пять: Данилино, Ленево, Щучье, Шайтан или Урманное (какое из них более «мистическое» до сих пор спорят), а также Потаённое, которое по сей день не могут найти. 

Давайте отправимся в виртуальное путешествие, остановимся у каждого озера, дотронемся до студеной воды и почувствуем настоящую силу Сибири.

Данилино (или Данилово)

 

Сокровища Сибири: легенда о пяти озёрах

Ближайший населённый пункт к нему — село Курганка в Омской области. Это самое глубокое озеро в регионе — его глубина достигает 18 метров. Оно привлекает любителей дайвинга и плавания. Причина этого — высокий уровень прозрачности. 

На берегу озера есть база «Лукоморье», там можно остановиться в деревянных домиках или палатках, по-сибирски попариться в кедровой бане и отправиться в поход по местам силы и древним курганам.

Ленево (Ленёво или Линёво)

 

Сокровища Сибири: легенда о пяти озёрах

Ближайший к нему населённый пункт — деревня Надеждинка. Глубина озера составляет 10,5 метров. К слову, оно является одним из наиболее доступных из Пяти озёр.

Совет путешественникам - остановиться в «Серебряном береге» и оттуда отправиться в поход. 

Щучье

 

Сокровища Сибири: легенда о пяти озёрах

Озеро располагается примерно в 1,5 километрах к востоку от Ленева и к югу от окраины Надеждинки. Водоём этот неглубокий, со всех сторон окружён лесом.

В этих трех озерах вода имеет целебные свойства благодаря уникальному составу микроэлементов и высоким содержанием свободного кислорода.

Из «живой» воды источников, питающих эти озёра, готовят местные напитки и блюда. Что же настоящего сибирского стоит там попробовать: рыбу во всех видах приготовления, свежину и солонину, интересное блюдо - грузинчики.

Немного отдохнули, подкрепились?! Отправляемся дальше!

Шайтан или Урманное

 

Сокровища Сибири: легенда о пяти озёрах

Озеро находится на правом берегу Тары. Глубина водоёма составляет около 3 метров. Озеро труднодоступно и окружено болотами. В отличие от других озёр, его вода считается «злой» и «мёртвой». Как говорят легенды, именно под Шайтан-озером находится храм Ханумана и таинственный разумный «живой кристалл». Это самое крупное, но наименее популярное из пяти озёр. 

Туристы редко останавливаются здесь из-за суеверий, но может среди вас найдется смельчак, у которого мы потом возьмем интервью о путешествии?:)

Потаённое

 

Сокровища Сибири: легенда о пяти озёрах

Самое мистическое из пяти озёр. Оно — главный герой легенды о таинственных водоёмах. Есть несколько вариантов местоположения озера: в одном варианте это одно из близлежащих озёр, а в другом — оно «находится на виду у всех, но его никто не замечает». Энтузиастам придется отыскать Потаённое озеро самостоятельно. Искупавшись во всех, по легенде, человек находит исцеление:)

 

 

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