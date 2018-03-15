Эко, органик, био: что означает маркировка на органических продуктах

По сути, эта надпись не несёт в себе никакой информации, кроме того, что этот продукт был произведён на ферме. И всё же многие попадаются на эту уловку — ведь вроде бы логично использовать на крошечной ферме натуральные способы производства. Но в Федеральном законе о фермерском хозяйстве ничего не сказано о том, как выращивать и ухаживать за растениями и скотом на ферме. В реальности на фермах часто используют и минеральные удобрения, и антибиотики в масштабах, сопоставимых с крупными агрокомплексами. Фермеры идут на такой шаг для того, чтобы уменьшить издержки и снизить риски.