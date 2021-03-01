Салат «Абхазская мимоза»

Ингредиенты

картофель - 3-4 шт.

яйца - 4-5 шт.

салатный синий лук - 1 шт.

куриная грудка - 2 филе

сыр плавленый - 1 шт.

твердый сыр - 100 гр.

майонез - 4-5 ст.

листья салата - 6-8 шт.

соль

Пошаговый рецепт приготовления

Картофель сварить в мундире, очистить и остудить.

Яйца сваренные вкрутую, чистим.

Залить куриную грудку водой, посолить и варить до готовности, остудить и нарезать небольшими кубиками.

Теперь берем салатник, выстилаем его листьями салата и тремя картофелями на средней терке прямо в салатник, делаем сетку из майонеза.

Лук мелко нарезать, хорошо размять и промыть под проточной водой, обсушить и выложить в салатник.

Далее выкладываем куриную грудку, делаем сетку из майонеза.

Сверху три на мелкой терке слегка замороженный плавленый сыр, затем яйца отварные, также натертые на мелкой терке.

Верхним слоем будет твердый сыр, мелко натертый и сетка из майонеза (можно сделать майонезную сеточку под слоем твердого сыра, это на ваше усмотрение).

Главное в этом салате, чтобы он получился воздушным за счет того, что все втирается прямо в салатник, а фальшивый не давится! не мазать майонезом, а только сеточку!

Украшаем по желанию.

Приятного аппетита!

Впервые я приготовила этот салат 8 марта несколько лет назад и влюбилась в него!