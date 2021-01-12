Сочное мясо под шубой

Ингредиенты
- мясо (у меня свинина) - 600 гр.
- грибы шампиньоны - 350 гр.
- картофель очищенный - 500 гр.
- лук репчатый красный - 2 шт.
- масло сливочное - 40 гр.
- помидоры - 200 гр.
- сыр - 100 гр.
- майонез - 2 ст.л.
- соль
- перец
- приправа к мясу универсальная - 1 ч.л.
- растительное масло - 1 ст.л.
Пошаговый рецепт приготовления
1. Мясо нарезаем порционными кусочками, отбиваем с двух сторон.
Добавляем соль, перец и любую приправу к мясу (у меня универсальная).
Мясо кладем в миску и пока мы занимаемся другими ингредиентами, даем мясу постоять.
2. Картошку нарезаем, заливаем водой и варим до готовности в подсоленной воде минут 20.
С готового картофеля сливаем воду и немного воды оставляем на дне, добавляем сливочное масло и делаем пюре.
3. Лук 1 шт. нарезаем мелко, вторую штуку нарезаем кольцами.
4. Грибы нарезаем кубиками.
Помидоры нарезаем кружками.
Трем сыр на крупной терке.
5. Обжариваем на растительном масле лук до золотистого цвета, добавляем грибы и жарим до тех пор пока не выпариться вся жидкость, которая выделяется при жарке грибов.
Добавляем соль по вкусу.
6. В форму для запекания выкладываем лук кольцами, сверху мясо, смазываем майонезом, далее выкладываем жареные грибы с луком, затем помидоры, сверху накрываем картофельным пюре.
7. Форму накрываем фольгой и отправляем в заранее разогретую духовку до 200 градусов на 30-35 минут.
Спустя указанное время вынимаем из духовки, убираем фольгу и посыпаем тертым сыром, отправляем снова в духовку минут на 10-15, чтобы расплавился сыр и получилась аппетитная корочка.
Наше сочнейшее мясо под шубой готово!
Всем приятного аппетита и отличного настроения!
Свежие комментарии