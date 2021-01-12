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Сочное мясо под шубой

Фото к рецепту: Сочное мясо, под шубой

Ингредиенты

  • мясо (у меня свинина) - 600 гр.
  • грибы шампиньоны - 350 гр.
  • картофель очищенный - 500 гр.
  • лук репчатый красный - 2 шт.
  • масло сливочное - 40 гр.
  • помидоры - 200 гр.
  • сыр - 100 гр.
  • майонез - 2 ст.л.
  • соль
  • перец
  • приправа к мясу универсальная - 1 ч.л.
  • растительное масло - 1 ст.л.

Пошаговый рецепт приготовления

1. Мясо нарезаем порционными кусочками, отбиваем с двух сторон.

Добавляем соль, перец и любую приправу к мясу (у меня универсальная).

Мясо кладем в миску и пока мы занимаемся другими ингредиентами, даем мясу постоять.

2. Картошку нарезаем, заливаем водой и варим до готовности в подсоленной воде минут 20.

С готового картофеля сливаем воду и немного воды оставляем на дне, добавляем сливочное масло и делаем пюре.

3. Лук 1 шт. нарезаем мелко, вторую штуку нарезаем кольцами.

4. Грибы нарезаем кубиками.

Помидоры нарезаем кружками.

Трем сыр на крупной терке.

5. Обжариваем на растительном масле лук до золотистого цвета, добавляем грибы и жарим до тех пор пока не выпариться вся жидкость, которая выделяется при жарке грибов.

Добавляем соль по вкусу.

6. В форму для запекания выкладываем лук кольцами, сверху мясо, смазываем майонезом, далее выкладываем жареные грибы с луком, затем помидоры, сверху накрываем картофельным пюре.

7. Форму накрываем фольгой и отправляем в заранее разогретую духовку до 200 градусов на 30-35 минут.

Спустя указанное время вынимаем из духовки, убираем фольгу и посыпаем тертым сыром, отправляем снова в духовку минут на 10-15, чтобы расплавился сыр и получилась аппетитная корочка.

Наше сочнейшее мясо под шубой готово!

Всем приятного аппетита и отличного настроения!

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