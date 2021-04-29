Ингредиенты
- лосось копченый – 200 гр.
- картофель – 4 шт.
- яйца куриные – 3 шт.
- огурцы соленые – 3 шт.
- зеленый горошек – 350 гр.
- майонез – 80 г.
- соль
Рецепт приготовления
Картофель нужно очистить, отварить в подсоленной воде и порезать мелким кубиком. Огурцы порезать мелким кубиком, отжать лишнюю жидкость.
С горошка слить жидкость, при необходимости промыть. Яйца отварите, охладите, почистите и порежьте мелким кубиком. Копченый лосось также нужно мелко порезать. Все ингредиенты кладем в салатницу, добавляем четверть чайной ложки соли, заправляем майонезом и хорошо перемешиваем.
Выкладываем салат на блюдо или в сервировочное кольцо, украшаем по желанию и подаем к столу. Картофельный салат с копченым лососем готов!
Кушать подано!
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