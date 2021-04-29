Рецепт приготовления

Картофель нужно очистить, отварить в подсоленной воде и порезать мелким кубиком. Огурцы порезать мелким кубиком, отжать лишнюю жидкость.

С горошка слить жидкость, при необходимости промыть. Яйца отварите, охладите, почистите и порежьте мелким кубиком. Копченый лосось также нужно мелко порезать. Все ингредиенты кладем в салатницу, добавляем четверть чайной ложки соли, заправляем майонезом и хорошо перемешиваем.

Выкладываем салат на блюдо или в сервировочное кольцо, украшаем по желанию и подаем к столу. Картофельный салат с копченым лососем готов!

Кушать подано!