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Картофельный салат с копченым лососем

Фото к рецепту: Картофельный салат с копченым лососем

Ингредиенты

  • лосось копченый – 200 гр.
  • картофель – 4 шт.
  • яйца куриные – 3 шт.
  • огурцы соленые – 3 шт.
  • зеленый горошек – 350 гр.
  • майонез – 80 г.
  • соль

Рецепт приготовления

Картофель нужно очистить, отварить в подсоленной воде и порезать мелким кубиком. Огурцы порезать мелким кубиком, отжать лишнюю жидкость.

С горошка слить жидкость, при необходимости промыть. Яйца отварите, охладите, почистите и порежьте мелким кубиком. Копченый лосось также нужно мелко порезать. Все ингредиенты кладем в салатницу, добавляем четверть чайной ложки соли, заправляем майонезом и хорошо перемешиваем.

Выкладываем салат на блюдо или в сервировочное кольцо, украшаем по желанию и подаем к столу. Картофельный салат с копченым лососем готов! 

Кушать подано!

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