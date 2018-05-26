Четыре вкуса
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Четыре вкуса

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Пицца-оладушек

Некоторые предпочитают готовить оладьи с яблоками, некоторые же с яблоками, тогда как другие с фаршем…Разнообразность рецептов по приготовлению оладий дает возможность выбрать рецепт на свой вкус. А как вы относитесь к оладьям, имеющим вкус пиццы? А такие существуют! Этот завтрак поразит всех ваших домашних!

Приготовление теста нехитрое: используем кефир, добавляем щепотку соды для создания воздушности. Остальные компоненты вы можете выбрать, опираясь на их наличие в холодильнике.

Ингредиенты

  • Кефир 350 мл
  • Пшеничная мука 200 г
  • Сметана 2 ст. л.
  • Помидор 1 шт.
  • Ветчина 100 г
  • Зелень по вкусу
  • Яйцо 2 шт.
  • Соль 1 щеп.
  • Черный перец (молотый) по вкусу
  • Сода 1 щеп.
  • Твердый сыр 70 г
  • Кроме перечисленных, можно добавить измельченные оливки, либо шампиньоны, а вместо ветчины использовать колбаску, сосиски или копченую курочку. На вкус оладий может повлиять разновидность зелени. Остановитесь на своих предпочтениях: базилик, укроп, кинзу петрушку, или зеленый лук.

Начинаем готовить:

  1. Сыр натереть на терке, ветчину порезать в виде кубиков.
  2. Зелень и помидор измельчить. Яйца взбить со щепоткой соли.
  3. Добавить в массу соду, кефир, сметану, все порезанные компоненты.
  4. Просейте муку, добавьте к массе, посолите и поперчите, размешайте.
  5. Сковороду разогреть, добавить растительное масло, жарить до появления румяного состояния.

Любители пиццы точно оценят по достоинству этот рецепт! Приготовление занимает непродолжительное время, а одной порции, мы вас уверяем, будет мало. Расскажите про рецепт друзьям!

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