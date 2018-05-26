Пицца-оладушек

Некоторые предпочитают готовить оладьи с яблоками, некоторые же с яблоками, тогда как другие с фаршем…Разнообразность рецептов по приготовлению оладий дает возможность выбрать рецепт на свой вкус. А как вы относитесь к оладьям, имеющим вкус пиццы? А такие существуют! Этот завтрак поразит всех ваших домашних!
Приготовление теста нехитрое: используем кефир, добавляем щепотку соды для создания воздушности. Остальные компоненты вы можете выбрать, опираясь на их наличие в холодильнике.
Ингредиенты
- Кефир 350 мл
- Пшеничная мука 200 г
- Сметана 2 ст. л.
- Помидор 1 шт.
- Ветчина 100 г
- Зелень по вкусу
- Яйцо 2 шт.
- Соль 1 щеп.
- Черный перец (молотый) по вкусу
- Сода 1 щеп.
- Твердый сыр 70 г
- Кроме перечисленных, можно добавить измельченные оливки, либо шампиньоны, а вместо ветчины использовать колбаску, сосиски или копченую курочку. На вкус оладий может повлиять разновидность зелени. Остановитесь на своих предпочтениях: базилик, укроп, кинзу петрушку, или зеленый лук.
Начинаем готовить:
- Сыр натереть на терке, ветчину порезать в виде кубиков.
- Зелень и помидор измельчить. Яйца взбить со щепоткой соли.
- Добавить в массу соду, кефир, сметану, все порезанные компоненты.
- Просейте муку, добавьте к массе, посолите и поперчите, размешайте.
- Сковороду разогреть, добавить растительное масло, жарить до появления румяного состояния.
Любители пиццы точно оценят по достоинству этот рецепт! Приготовление занимает непродолжительное время, а одной порции, мы вас уверяем, будет мало. Расскажите про рецепт друзьям!
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