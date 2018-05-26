Пицца-оладушек

Некоторые предпочитают готовить оладьи с яблоками, некоторые же с яблоками, тогда как другие с фаршем…Разнообразность рецептов по приготовлению оладий дает возможность выбрать рецепт на свой вкус. А как вы относитесь к оладьям, имеющим вкус пиццы? А такие существуют! Этот завтрак поразит всех ваших домашних! Новости СМИ2

Приготовление теста нехитрое: используем кефир, добавляем щепотку соды для создания воздушности. Остальные компоненты вы можете выбрать, опираясь на их наличие в холодильнике.

Ингредиенты

Кефир 350 мл

Пшеничная мука 200 г

Сметана 2 ст. л.

Помидор 1 шт.

Ветчина 100 г

Зелень по вкусу

Яйцо 2 шт.

Соль 1 щеп.

Черный перец (молотый) по вкусу

Сода 1 щеп.

Твердый сыр 70 г

Кроме перечисленных, можно добавить измельченные оливки, либо шампиньоны, а вместо ветчины использовать колбаску, сосиски или копченую курочку. На вкус оладий может повлиять разновидность зелени. Остановитесь на своих предпочтениях: базилик, укроп, кинзу петрушку, или зеленый лук.

Начинаем готовить:

Сыр натереть на терке, ветчину порезать в виде кубиков. Зелень и помидор измельчить. Яйца взбить со щепоткой соли. Добавить в массу соду, кефир, сметану, все порезанные компоненты. Просейте муку, добавьте к массе, посолите и поперчите, размешайте. Сковороду разогреть, добавить растительное масло, жарить до появления румяного состояния.

Любители пиццы точно оценят по достоинству этот рецепт! Приготовление занимает непродолжительное время, а одной порции, мы вас уверяем, будет мало. Расскажите про рецепт друзьям!