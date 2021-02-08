Свиная вырезка запечённая с черносливом и яблоком

Ингредиенты
- свиная вырезка – 2 шт.
- луковица – 1 шт.
- чернослив – 8-9 шт.
- яблоко – 1 шт.
- орех миндаль или кедр – 40 гр.
- бекон сырокопчёный – 300 гр.
- масло сливочное – 40 гр.
- тимьян – 1 ч.л.
- соль
- перец
Пошаговый рецепт приготовления
Подготовить все ингредиенты для рецепта.
Вырезку промыть и осушить бумажными салфетками.
Лук мелко нарезать на мелкие кубики и обжарить на сливочном масле до прозрачности.
С яблока очистить шкурку, удалить сердцевину и нарезать так-же, как и лук на мелкие кубики.
Отправить яблоко к луку.
Добавить стакан воды и перемешать.
Чернослив нарезать на половинки и отправить к яблокам.
Тушить на среднем огне 10-15 минут.
По готовности начинку размять толкушкой и добавить орехи.
Перемешать.
Вырезку разрезать вдоль, не до конца.
Раскрыть как книжку, посолить и добавить молотый черный перец с тимьяном.
Бекон выложить в форму ёлочкой, на него положить первый кусок вырезки разрезом вверх.
На него выложить всю начинку.
Можно немного примять.
Накрыть вторым куском вырезки, разрезом вниз.
Завернуть беконом внахлёст (ёлочкой).
Отправить форму в разогретую духовку до 200С на 40-50 минут.
Если используете пищевой термометр, температура внутри блюда 69-71С.
Порезать мясо на кусочки.
Приятного аппетита!
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