Свиная вырезка запечённая с черносливом и яблоком

Подготовить все ингредиенты для рецепта.

Вырезку промыть и осушить бумажными салфетками.

Лук мелко нарезать на мелкие кубики и обжарить на сливочном масле до прозрачности.

С яблока очистить шкурку, удалить сердцевину и нарезать так-же, как и лук на мелкие кубики.

Отправить яблоко к луку.

Добавить стакан воды и перемешать.

Чернослив нарезать на половинки и отправить к яблокам.

Тушить на среднем огне 10-15 минут.

По готовности начинку размять толкушкой и добавить орехи.

Перемешать.

Вырезку разрезать вдоль, не до конца.

Раскрыть как книжку, посолить и добавить молотый черный перец с тимьяном.

Бекон выложить в форму ёлочкой, на него положить первый кусок вырезки разрезом вверх.

На него выложить всю начинку.

Можно немного примять.

Накрыть вторым куском вырезки, разрезом вниз.

Завернуть беконом внахлёст (ёлочкой).

Отправить форму в разогретую духовку до 200С на 40-50 минут.

Если используете пищевой термометр, температура внутри блюда 69-71С.

Порезать мясо на кусочки.

Приятного аппетита!