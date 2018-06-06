Четыре вкуса
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Четыре вкуса

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Кисло-сладкие огурцы по китайским мотивам

Дегустаторы сказали, что огурцы открылись с новой стороны. Получились вкусные, остренькие, кисло-сладкие, красивые огурчики, которые получили своё признание!

Ингредиенты:

  • огурцы свежие — 1 кг.
  • кунжут — 2 ст. ложки
  • чили острый — 1/2 шт.
  • чеснок — 4-5 зубчиков
  • паприка молотая — 1 ст. ложка
  • вода — 1 стакан
  • соевый соус — 100 мл.
  • соль — 1 ст. ложка без горки (или по вкусу)
  • сахар — 2 ст. ложки ( или по вкусу)
  • уксус 6% — 6-8 ст. ложек (или по вкусу)
  • растительное масло — 5 ст. ложек

Приготовление:

  1. Огурцы надо надрезать наискосок с двух сторон, чтобы они раскрывались по спирали.
  2. Затем приправить солью и оставить, пока мы станем готовить маринад.
  3. Семена кунжута немного обжарить и растолочь в ступке.
  4. Кунжут можно заменить одноимённым маслом.
  5. Чеснок и острый чили нарезать.
  6. Затем на растительном масле обжарить кунжут, чили, чеснок.
  7. Добавить паприку.
  8. Огурцы отжимаем от лишнего сока и соли, укладываем в ёмкость и приправляем ароматной смесью, которую мы обжарили.
  9. Возьмем стакан воды, добавим соевый соус (примерно пол бутылочки), соль, сахар, уксус 6%. Всё по вкусу! Примерно: 1 ст. ложка без горки соли, 2 ст. ложки сахара, 6-8 ст. ложек уксуса.
  10. Всё это надо закипятить и залить огурцы горячим маринадом.
  11. Когда всё остынет, накройте плёнкой и уберите в холодильник на ночь.

Приятного аппетита!

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