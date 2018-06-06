Кисло-сладкие огурцы по китайским мотивам

Дегустаторы сказали, что огурцы открылись с новой стороны. Получились вкусные, остренькие, кисло-сладкие, красивые огурчики, которые получили своё признание!
Ингредиенты:
- огурцы свежие — 1 кг.
- кунжут — 2 ст. ложки
- чили острый — 1/2 шт.
- чеснок — 4-5 зубчиков
- паприка молотая — 1 ст. ложка
- вода — 1 стакан
- соевый соус — 100 мл.
- соль — 1 ст. ложка без горки (или по вкусу)
- сахар — 2 ст. ложки ( или по вкусу)
- уксус 6% — 6-8 ст. ложек (или по вкусу)
- растительное масло — 5 ст. ложек
Приготовление:
- Огурцы надо надрезать наискосок с двух сторон, чтобы они раскрывались по спирали.
- Затем приправить солью и оставить, пока мы станем готовить маринад.
- Семена кунжута немного обжарить и растолочь в ступке.
- Кунжут можно заменить одноимённым маслом.
- Чеснок и острый чили нарезать.
- Затем на растительном масле обжарить кунжут, чили, чеснок.
- Добавить паприку.
- Огурцы отжимаем от лишнего сока и соли, укладываем в ёмкость и приправляем ароматной смесью, которую мы обжарили.
- Возьмем стакан воды, добавим соевый соус (примерно пол бутылочки), соль, сахар, уксус 6%. Всё по вкусу! Примерно: 1 ст. ложка без горки соли, 2 ст. ложки сахара, 6-8 ст. ложек уксуса.
- Всё это надо закипятить и залить огурцы горячим маринадом.
- Когда всё остынет, накройте плёнкой и уберите в холодильник на ночь.
Приятного аппетита!
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