Салат «Сытый боцман» с красной рыбой — центр новогоднего стола

В этом салате немного ингредиентов. Но зато каких! Красная рыба, кальмары и даже немного красной икры. Салат Сытый боцман с красной рыбой получается вкусным, вне всякой конкуренции. Конечно, дорого. Но раз в году можно позволить себе забыть об экономии.

Ингредиенты:

Малосольная красная рыба – 150 граммов

Яйца вареные – два яйца крупных. Если яйца среднего размера, возьмите три яйца

Красная икра – две столовых ложки

Кальмары – три тушки

Сыр твердый — 60 граммов

Майонез – две столовых ложки

Приготовление

1. Кальмары ошпарить кипятком. Затем очистить их в холодной воде. Отправить их в кастрюлю с водой и варить после закипания три минуты.

2. Нарезать готовые кальмары длинной соломкой. Перемешать с майонезом.

3. Красную рыбу нарезать соломкой.

4. Яйца очистить и натереть на мелкой теркой. Сыр натереть на мелкой терке.

5. Поставить на блюдо сервировочное кольцо и можно начинать собирать салат слоями в следующем порядке:

Красная рыба. Слегка уплотнить. Смазать майонезом Яйца. Уплотнить ложкой. Кальмары с майонезом. Слегка уплотнить. Сыр посыпать шапкой. На середину положить красную икру горкой.

6. Аккуратно снять кольцо и можно подавать салат «Сытый боцман» с красной рыбой к столу.