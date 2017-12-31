Салат «Сытый боцман» с красной рыбой — центр новогоднего стола

В этом салате немного ингредиентов. Но зато каких! Красная рыба, кальмары и даже немного красной икры. Салат Сытый боцман с красной рыбой получается вкусным, вне всякой конкуренции. Конечно, дорого. Но раз в году можно позволить себе забыть об экономии.
Ингредиенты:
- Малосольная красная рыба – 150 граммов
- Яйца вареные – два яйца крупных. Если яйца среднего размера, возьмите три яйца
- Красная икра – две столовых ложки
- Кальмары – три тушки
- Сыр твердый — 60 граммов
- Майонез – две столовых ложки
Приготовление
1. Кальмары ошпарить кипятком. Затем очистить их в холодной воде. Отправить их в кастрюлю с водой и варить после закипания три минуты.
2. Нарезать готовые кальмары длинной соломкой. Перемешать с майонезом.
3. Красную рыбу нарезать соломкой.
4. Яйца очистить и натереть на мелкой теркой. Сыр натереть на мелкой терке.
5. Поставить на блюдо сервировочное кольцо и можно начинать собирать салат слоями в следующем порядке:
- Красная рыба. Слегка уплотнить. Смазать майонезом
- Яйца. Уплотнить ложкой.
- Кальмары с майонезом. Слегка уплотнить.
- Сыр посыпать шапкой.
- На середину положить красную икру горкой.
6. Аккуратно снять кольцо и можно подавать салат «Сытый боцман» с красной рыбой к столу.
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