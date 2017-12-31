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Салат «Сытый боцман» с красной рыбой — центр новогоднего стола

В этом салате немного ингредиентов. Но зато каких! Красная рыба, кальмары и даже немного красной икры. Салат Сытый боцман с красной рыбой получается вкусным, вне всякой конкуренции. Конечно, дорого. Но раз в году можно позволить себе забыть об экономии.

Салат «Сытый боцман» с красной рыбой — центр новогоднего стола

Ингредиенты:

  • Малосольная красная рыба – 150 граммов
  • Яйца вареные – два яйца крупных. Если яйца среднего размера, возьмите три яйца
  • Красная икра – две столовых ложки
  • Кальмары – три тушки
  • Сыр твердый — 60 граммов
  • Майонез – две столовых ложки

Приготовление

1. Кальмары ошпарить кипятком. Затем очистить их в холодной воде. Отправить их в кастрюлю с водой и варить после закипания три минуты.

2. Нарезать готовые кальмары длинной соломкой. Перемешать с майонезом.

3. Красную рыбу нарезать соломкой.

4. Яйца очистить и натереть на мелкой теркой. Сыр натереть на мелкой терке.

5. Поставить на блюдо сервировочное кольцо и можно начинать собирать салат слоями в следующем порядке:

  1. Красная рыба. Слегка уплотнить. Смазать майонезом
  2. Яйца. Уплотнить ложкой.
  3. Кальмары с майонезом. Слегка уплотнить.
  4. Сыр посыпать шапкой.
  5. На середину положить красную икру горкой.

6. Аккуратно снять кольцо и можно подавать салат «Сытый боцман» с красной рыбой к столу.

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