Модак: вкусная индийская сладость

тесто:

вода – 450 мл.

рисовая мука – 360 гр.

топленое сливочное (или кокосовое) масло – 1 ст.л.

соль – 0,5 ч.л.

начинка:

кокосовая стружка – 120 гр.

сахар – 200 гр.

топленое сливочное (или кокосовое) масло – 1 ст.л.

кардамон – 0,5 ч.л.

Начнем с начинки:

• растопить масло на сковородке

• добавить кокосовую стружку – обжаривать до золотистого цвета

• добавить сахар – обжаривать до растворения сахара

• измельчить в ступке зерна кардамона

• добавить в кокосовую массу – перемешать

• снять начинку с огня и оставить остывать

Займемся тестом:

• налить в сковороду воду

• добавить масло и соль

• довести воду до кипения

• всыпать рисовую муку – перемешать

• пересыпать получившуюся массу в миску – дать остыть на протяжении 5-6 минут

• собрать тесто в комок

• вымешивать тесто 5-6 минут

. Сформировать заготовки модака:

• тесто разделить на кусочки, размером с грецкий орех (то тесто, которое сейчас не используется лучше завернуть в пленку, чтобы оно не пересыхало)

• каждый кусочек теста руками расплющить в лепешку (к краям лепешка должна быть тоньше, чем по центру)

• на центр лепешки выложить примерно 1 ч.л. кокосовой начинки

• собрать края лепешки по центру, формируя складки (по принципу того, как лепятся хинкали)

Закипятить воду в кастрюле

Установить приспособление для приготовления на пару (можно просто натянуть на кастрюлю марлю)

Выложить заготовки модака – накрыть крышкой

Готовить модак на пару на протяжении 10-15 минут

Кушать подано!