Модак: вкусная индийская сладость

Ингредиенты
тесто:
вода – 450 мл.
рисовая мука – 360 гр.
топленое сливочное (или кокосовое) масло – 1 ст.л.
соль – 0,5 ч.л.
начинка:
кокосовая стружка – 120 гр.
сахар – 200 гр.
топленое сливочное (или кокосовое) масло – 1 ст.л.
кардамон – 0,5 ч.л.
Рецепт приготовления
Начнем с начинки:
• растопить масло на сковородке
• добавить кокосовую стружку – обжаривать до золотистого цвета
• добавить сахар – обжаривать до растворения сахара
• измельчить в ступке зерна кардамона
• добавить в кокосовую массу – перемешать
• снять начинку с огня и оставить остывать
Займемся тестом:
• налить в сковороду воду
• добавить масло и соль
• довести воду до кипения
• всыпать рисовую муку – перемешать
• пересыпать получившуюся массу в миску – дать остыть на протяжении 5-6 минут
• собрать тесто в комок
• вымешивать тесто 5-6 минут
. Сформировать заготовки модака:
• тесто разделить на кусочки, размером с грецкий орех (то тесто, которое сейчас не используется лучше завернуть в пленку, чтобы оно не пересыхало)
• каждый кусочек теста руками расплющить в лепешку (к краям лепешка должна быть тоньше, чем по центру)
• на центр лепешки выложить примерно 1 ч.л. кокосовой начинки
• собрать края лепешки по центру, формируя складки (по принципу того, как лепятся хинкали)
Закипятить воду в кастрюле
Установить приспособление для приготовления на пару (можно просто натянуть на кастрюлю марлю)
Выложить заготовки модака – накрыть крышкой
Готовить модак на пару на протяжении 10-15 минут
Кушать подано!
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