Банановое мороженое

Ингредиенты
- банан - 1 шт.
- замороженные ягоды - 100 г
- мед или сахар - по желанию
Рецепт приготовления
Очистите банан от кожуры и нарежьте кружочками. Положите в морозилку на 1-2 часа.
Чем более зрелый фрукт, тем карамелизованнее будет вкус у мороженого.
Положите в чашу блендера замороженный банан и любые замороженные ягоды, можете добавить мед или сахар.
Взбейте до однородной массы. Как только смесь станет однородной, мороженое готово. Можно подать на сто сразу, а можно поставить в морозилку на 30 минут.
Фруктовое мороженое готово! Кушать подано!
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