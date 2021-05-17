Банановое мороженое

Рецепт приготовления

Очистите банан от кожуры и нарежьте кружочками. Положите в морозилку на 1-2 часа.

Чем более зрелый фрукт, тем карамелизованнее будет вкус у мороженого.

Положите в чашу блендера замороженный банан и любые замороженные ягоды, можете добавить мед или сахар.

Взбейте до однородной массы. Как только смесь станет однородной, мороженое готово. Можно подать на сто сразу, а можно поставить в морозилку на 30 минут.

Фруктовое мороженое готово! Кушать подано!