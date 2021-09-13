Прекрасный салат с куриным филе, сыром и помидорами

Рецепт приготовления

Куриное филе отварите в подсоленной воде в течение 25-30 минут

Яйца отварите 8 – 10 минут.

Филе, яйца, помидоры и сыр порежьте мелким кубиком.

Все ингредиенты соедините в глубокой миске, посолите, добавьте майонез и перемешайте.

Салат положите на блюдо или в салатник и можно подавать к столу.

Он получается очень вкусным, гости съедают его первым.