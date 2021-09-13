Четыре вкуса

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Прекрасный салат с куриным филе, сыром и помидорами

Фото к рецепту: Салат с куриным филе, помидорами и сыром

Ингредиенты

  • куриное филе – 300 гр.
  • помидоры – 2 шт.
  • сыр твердый – 100 гр.
  • яйца куриные – 2 шт.
  • майонез – 60 гр.
  • соль

Рецепт приготовления

Куриное филе отварите в подсоленной воде в течение 25-30 минут

Яйца отварите 8 – 10 минут.

Филе, яйца, помидоры и сыр порежьте мелким кубиком.

Все ингредиенты соедините в глубокой миске, посолите,  добавьте майонез и перемешайте.

Салат положите на блюдо или в салатник и можно подавать к столу.

Он получается очень вкусным, гости съедают его первым.

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