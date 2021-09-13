Прекрасный салат с куриным филе, сыром и помидорами

Ингредиенты
- куриное филе – 300 гр.
- помидоры – 2 шт.
- сыр твердый – 100 гр.
- яйца куриные – 2 шт.
- майонез – 60 гр.
- соль
Рецепт приготовления
Куриное филе отварите в подсоленной воде в течение 25-30 минут
Яйца отварите 8 – 10 минут.
Филе, яйца, помидоры и сыр порежьте мелким кубиком.
Все ингредиенты соедините в глубокой миске, посолите, добавьте майонез и перемешайте.
Салат положите на блюдо или в салатник и можно подавать к столу.
Он получается очень вкусным, гости съедают его первым.
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