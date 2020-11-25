Фаршированные кальмары: изумительное блюдо с сыром, рисом и грибочками

Морепродукты уже давно вошли в наше меню и обосновались на наших столах. Кальмаров немногие хозяйки готовят охотно, ведь существуют некоторые сложности. В сегодняшней статье мы поговорим, как приготовить фаршированного кальмара в духовке. Полученные знания вы можете сразу же применить на практике и побаловать своих домочадцев новеньким блюдом.
Тушки кальмаров, как правило, продаются уже в разделанном виде, поэтому нам особо и трудиться не придется. Что касается начинки, то это дело вкуса, и вы ограничены только высотой полета собственной фантазии.
Необходимые ингредиенты
- кальмаровые тушки – 5 штук;
- луковицы – 2 штуки;
- майонез – 4 стол. ложки;
- мясо крабовое – 150-200 г;
- свежие грибы или грибной фарш – 0,4 кг;
- морковь – 1 корнеплод;
- соль, смесь молотых перцев;
- рафинированное масло растительное – 0,1 литра.
Фаршированные кальмары: как вкусно приготовить
- Кальмаровые тушки, как правило, продаются охлажденными. Если у вас замороженные моллюски, их предварительно размораживаем.
- Подготавливаем остальные ингредиенты. Можно использовать полуфабрикатный грибной фарш или меленько порубить свежие грибочки.
- Охлажденные кальмаровые тушки хорошенько промываем под струей проточной воды. Снимаем пленку. Можно отрезать так называемые крылья. При желании оставьте их, они вполне съедобны.
- Устраняем лишнюю жидкость с тушек моллюсков бумажными полотенцами.
- Свежие грибочки хорошенько промываем, просушиваем и перекручиваем в мясорубке. Можно измельчить их блендером.
- Очищаем две луковицы и нарезаем их маленькими кубиками.
- Крабовое мясо освобождаем от упаковки и нарезаем кубиками.
- Выливаем рафинированное растительное масло в сковороду.
- Слегка прогреваем его и добавляем измельченный лук.
- Нам необходимо обжарить лук до появления янтарной корочки.
- Тем временем натираем очищенный корнеплод моркови на меленькой терке.
- Добавляем тертую морковь в сковороду, тщательно перемешиваем и продолжаем пассеровать овощи.
- Добавляем сюда же измельченное крабовое мясо, перемешиваем и продолжаем томить на минимальном огне.
- В последнюю очередь добавляем в сковороду грибной фарш.
- Приправляем все солью, смесью молотых перцев и тушим на минимальном огне примерно четверть часа.
- Когда начинка будет окончательно готова, отставляем ее с плиты. Добавляем сметану.
- Активно размешиваем все ингредиенты до однородности. Перед фаршировкой начинку нужно остудить.
- Теперь берем кальмаровые тушки и заполняем их приготовленной начинкой.
- Рафинированным маслом семян подсолнечника смажем форму для запекания.
- Выкладываем в формочку фаршированных кальмаров.
- Чтобы моллюски получились сочными, сверху их смазываем майонезом.
- Сверху кальмаров посыпаем морской пищевой солью, сушеными прованскими травами или другими пряностями на свое усмотрение.
- На полчаса отправляем кальмаров в духовой шкаф. Запекать будем при температурном режиме в 180°.
- По истечении указанного времени достаем кальмаров из духовки. Слегка остужаем, сервируем блюдо и подаем к столу.
Кальмары с рисом
Если вы решили устроить тематическую вечеринку, то и угощение должно быть соответственным. Вашим гостям наверняка понравятся кальмары, фаршированные в духовке с рисом. Такое угощение готовить несложно.
Необходимые ингредиенты
- кальмаровые тушки охлажденные – 850 г;
- сметана с максимальным процентом жирности – 400 мл;
- луковица – 1 штука;
- куриное яйцо – 6 штук;
- рисовая крупа – 1 стакан;
- томатная паста – 1 стол. ложка;
- соль морская пищевая.
Фаршированные кальмары: как вкусно приготовить
- Сразу варим куриные яйца вкрутую.
- Остужаем отварные яйца, снимаем скорлупу и измельчаем их.
- Рисовую крупу промываем до прозрачности воды.
- Отвариваем до полуготовности в солоноватой воде.
- Очищаем головку лука и нарезаем меленькими кубиками.
- Пассеруем лук в рафинированном масле семян подсолнечника до янтарного цвета.
- Добавляем томатную пасту, размешиваем и томим еще несколько минут.
- Соединяем в миске отварную рисовую крупу с измельченными яйцами и обжаренным луком.
- Солим, приправляем специями и вымешиваем до однородности.
- Подготовленные кальмаровые тушки слегка отбиваем молоточком.
- Фаршируем приготовленной смесью, края кожицы моллюсков скалываем зубочисткой.
- Сначала обжариваем моллюсков до румяности в масле.
- Перекладываем кальмаров в форму, заливаем сметаной и отправляем в духовой шкаф.
- Запекать будем 25 минут при температурном режиме в 200°.
Фаршированный кальмар с сыром в духовке
Морских моллюсков можно фаршировать мясными продуктами, креветками, картофельным пюре, овощами. В любом случае получается вкусно. А о сочетании кальмаров с рисом и говорить не стоит. Предлагаем вашему вниманию еще один интересный рецепт. Российский сыр придаст морепродуктам несравненный вкус и аромат.
Необходимые ингредиенты
- тушки кальмаров разделанные – 2 штуки;
- рисовая крупа – 1 стакан;
- петрушка и укроп – половина пучка;
- российский сыр – 150-200 г;
- соль;
- рафинированное масло семян подсолнечника.
Фаршированные кальмары: как вкусно приготовить
- Подготавливаем кальмаровые тушки к фаршировке. Если у вас неразделанный морепродукт, то его нужно предварительно очистить, промыть и сварить в кипящей воде в течение 10 минут.
- Пока кальмары остывают, промываем рисовую крупу до прозрачности и варим рис до полуготовности.
- Натираем на средней терке российский сыр.
- Соединяем его с рисовой крупой и измельченной зеленью.
- Приправляем начинку солью, перемешиваем до однородности.
- Остуженные тушки кальмаров фаршируем сырной начинкой.
- При необходимости края кожицы моллюсков соединяем шпажками или кулинарным шпагатом.
- Каждого кальмара выкладываем на лист фольги и делаем из нее лодочку.
- Сверху поливаем морепродукты рафинированным маслом семян подсолнечника и ставим в духовку.
- Процесс их приготовления займет 25-30 минут. Устанавливаем температурный режим 220°.
Фаршировать кальмаров можно разными начинками. Каждое блюдо получится по-своему вкусным и ароматным. Желательно предварительно все ингредиенты для начинки подвергнуть термической обработке. Передерживать кальмары в духовке нежелательно, придерживайтесь установленного времени.
Приятного аппетита!
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