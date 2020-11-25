Фаршированные кальмары: изумительное блюдо с сыром, рисом и грибочками

Морепродукты уже давно вошли в наше меню и обосновались на наших столах. Кальмаров немногие хозяйки готовят охотно, ведь существуют некоторые сложности. В сегодняшней статье мы поговорим, как приготовить фаршированного кальмара в духовке. Полученные знания вы можете сразу же применить на практике и побаловать своих домочадцев новеньким блюдом.

Тушки кальмаров, как правило, продаются уже в разделанном виде, поэтому нам особо и трудиться не придется. Что касается начинки, то это дело вкуса, и вы ограничены только высотой полета собственной фантазии.

Необходимые ингредиенты

кальмаровые тушки – 5 штук;

луковицы – 2 штуки;

майонез – 4 стол. ложки;

мясо крабовое – 150-200 г;

свежие грибы или грибной фарш – 0,4 кг;

морковь – 1 корнеплод;

соль, смесь молотых перцев;

рафинированное масло растительное – 0,1 литра.

Фаршированные кальмары: как вкусно приготовить

Кальмаровые тушки, как правило, продаются охлажденными. Если у вас замороженные моллюски, их предварительно размораживаем. Подготавливаем остальные ингредиенты. Можно использовать полуфабрикатный грибной фарш или меленько порубить свежие грибочки. Охлажденные кальмаровые тушки хорошенько промываем под струей проточной воды. Снимаем пленку. Можно отрезать так называемые крылья. При желании оставьте их, они вполне съедобны. Устраняем лишнюю жидкость с тушек моллюсков бумажными полотенцами. Свежие грибочки хорошенько промываем, просушиваем и перекручиваем в мясорубке. Можно измельчить их блендером. Очищаем две луковицы и нарезаем их маленькими кубиками. Крабовое мясо освобождаем от упаковки и нарезаем кубиками. Выливаем рафинированное растительное масло в сковороду. Слегка прогреваем его и добавляем измельченный лук. Нам необходимо обжарить лук до появления янтарной корочки. Тем временем натираем очищенный корнеплод моркови на меленькой терке. Добавляем тертую морковь в сковороду, тщательно перемешиваем и продолжаем пассеровать овощи. Добавляем сюда же измельченное крабовое мясо, перемешиваем и продолжаем томить на минимальном огне. В последнюю очередь добавляем в сковороду грибной фарш. Приправляем все солью, смесью молотых перцев и тушим на минимальном огне примерно четверть часа. Когда начинка будет окончательно готова, отставляем ее с плиты. Добавляем сметану. Активно размешиваем все ингредиенты до однородности. Перед фаршировкой начинку нужно остудить. Теперь берем кальмаровые тушки и заполняем их приготовленной начинкой. Рафинированным маслом семян подсолнечника смажем форму для запекания. Выкладываем в формочку фаршированных кальмаров. Чтобы моллюски получились сочными, сверху их смазываем майонезом. Сверху кальмаров посыпаем морской пищевой солью, сушеными прованскими травами или другими пряностями на свое усмотрение. На полчаса отправляем кальмаров в духовой шкаф. Запекать будем при температурном режиме в 180°. По истечении указанного времени достаем кальмаров из духовки. Слегка остужаем, сервируем блюдо и подаем к столу.

Кальмары с рисом

Если вы решили устроить тематическую вечеринку, то и угощение должно быть соответственным. Вашим гостям наверняка понравятся кальмары, фаршированные в духовке с рисом. Такое угощение готовить несложно.

Необходимые ингредиенты

кальмаровые тушки охлажденные – 850 г;

сметана с максимальным процентом жирности – 400 мл;

луковица – 1 штука;

куриное яйцо – 6 штук;

рисовая крупа – 1 стакан;

томатная паста – 1 стол. ложка;

соль морская пищевая.

Фаршированные кальмары: как вкусно приготовить

Сразу варим куриные яйца вкрутую. Остужаем отварные яйца, снимаем скорлупу и измельчаем их. Рисовую крупу промываем до прозрачности воды. Отвариваем до полуготовности в солоноватой воде. Очищаем головку лука и нарезаем меленькими кубиками. Пассеруем лук в рафинированном масле семян подсолнечника до янтарного цвета. Добавляем томатную пасту, размешиваем и томим еще несколько минут. Соединяем в миске отварную рисовую крупу с измельченными яйцами и обжаренным луком. Солим, приправляем специями и вымешиваем до однородности. Подготовленные кальмаровые тушки слегка отбиваем молоточком. Фаршируем приготовленной смесью, края кожицы моллюсков скалываем зубочисткой. Сначала обжариваем моллюсков до румяности в масле. Перекладываем кальмаров в форму, заливаем сметаной и отправляем в духовой шкаф. Запекать будем 25 минут при температурном режиме в 200°.

Фаршированный кальмар с сыром в духовке

Морских моллюсков можно фаршировать мясными продуктами, креветками, картофельным пюре, овощами. В любом случае получается вкусно. А о сочетании кальмаров с рисом и говорить не стоит. Предлагаем вашему вниманию еще один интересный рецепт. Российский сыр придаст морепродуктам несравненный вкус и аромат.

Необходимые ингредиенты

тушки кальмаров разделанные – 2 штуки;

рисовая крупа – 1 стакан;

петрушка и укроп – половина пучка;

российский сыр – 150-200 г;

соль;

рафинированное масло семян подсолнечника.

Фаршированные кальмары: как вкусно приготовить

Подготавливаем кальмаровые тушки к фаршировке. Если у вас неразделанный морепродукт, то его нужно предварительно очистить, промыть и сварить в кипящей воде в течение 10 минут. Пока кальмары остывают, промываем рисовую крупу до прозрачности и варим рис до полуготовности. Натираем на средней терке российский сыр. Соединяем его с рисовой крупой и измельченной зеленью. Приправляем начинку солью, перемешиваем до однородности. Остуженные тушки кальмаров фаршируем сырной начинкой. При необходимости края кожицы моллюсков соединяем шпажками или кулинарным шпагатом. Каждого кальмара выкладываем на лист фольги и делаем из нее лодочку. Сверху поливаем морепродукты рафинированным маслом семян подсолнечника и ставим в духовку. Процесс их приготовления займет 25-30 минут. Устанавливаем температурный режим 220°.

Фаршировать кальмаров можно разными начинками. Каждое блюдо получится по-своему вкусным и ароматным. Желательно предварительно все ингредиенты для начинки подвергнуть термической обработке. Передерживать кальмары в духовке нежелательно, придерживайтесь установленного времени.

Приятного аппетита!