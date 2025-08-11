Готовим молодой картофель под соусом карбонара

Ингредиенты
- картофель молодой - 800 г
- грудинка - 100 г
- панировочные сухари - 2 ст.л.
- чеснок - 3 зубчика.
- мед - 2 ст.л.
- соль
- укроп - 2 веточки
- масло растительное - 3 ст.л.
- соус:
- желток - 3 шт.
- пармезан - 40 г
- сливки 20% - 70 мл
- соль - щепотка
Рецепт приготовления
Молодой картофель чищу, мою.
Форму для запекания смазываю маслом, перекладываю картофель в форму, солю, добавляю панировочные сухари, перемешиваю.
Ставлю в духовку 200С на 1 час.
За 20 минут до окончания приготовления добавляю мед (распределяю по картофелю) чеснок мелко нарезанный и грудинку нарезанную средними кусочками ставлю в духовку.
Готовлю соус: смешиваю желтки с мелко натертым пармезаном и сливками.
Грею на не большом огне где-то 2 минуты, пока соус не станет густым, постоянно мешаю.
На тарелку кладу соус, размазываю по кругу, на соус кладу готовый картофель, поливаю соусом и украшаю мелко нарезанным укропом.
