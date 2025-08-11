Готовим молодой картофель под соусом карбонара

Молодой картофель чищу, мою.

Форму для запекания смазываю маслом, перекладываю картофель в форму, солю, добавляю панировочные сухари, перемешиваю.

Ставлю в духовку 200С на 1 час.

За 20 минут до окончания приготовления добавляю мед (распределяю по картофелю) чеснок мелко нарезанный и грудинку нарезанную средними кусочками ставлю в духовку.

Готовлю соус: смешиваю желтки с мелко натертым пармезаном и сливками.

Грею на не большом огне где-то 2 минуты, пока соус не станет густым, постоянно мешаю.

На тарелку кладу соус, размазываю по кругу, на соус кладу готовый картофель, поливаю соусом и украшаю мелко нарезанным укропом.