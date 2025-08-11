Четыре вкуса
Четыре вкуса

Готовим молодой картофель под соусом карбонара

Фото к рецепту: Молодой картофель под соусом карбонара

Ингредиенты

  • картофель молодой - 800 г
  • грудинка - 100 г
  • панировочные сухари - 2 ст.л.
  • чеснок - 3 зубчика.
  • мед - 2 ст.л.
  • соль
  • укроп - 2 веточки
  • масло растительное - 3 ст.л.
  • соус:
  • желток - 3 шт.
  • пармезан - 40 г
  • сливки 20% - 70 мл
  • соль - щепотка

Рецепт приготовления

Молодой картофель чищу, мою.

Форму для запекания смазываю маслом, перекладываю картофель в форму, солю, добавляю панировочные сухари, перемешиваю.

Ставлю в духовку 200С на 1 час.

За 20 минут до окончания приготовления добавляю мед (распределяю по картофелю) чеснок мелко нарезанный и грудинку нарезанную средними кусочками ставлю в духовку.

Готовлю соус: смешиваю желтки с мелко натертым пармезаном и сливками.

Грею на не большом огне где-то 2 минуты, пока соус не станет густым, постоянно мешаю.

На тарелку кладу соус, размазываю по кругу, на соус кладу готовый картофель, поливаю соусом и украшаю мелко нарезанным укропом.

