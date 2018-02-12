Четыре вкуса

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Шампиньоны в кисло – сладком маринаде

Шампиньоны в кисло – сладком маринаде
Шампиньоны в кисло – сладком маринаде
Шампиньоны в кисло – сладком маринаде

Сегодня у нас в меню вкуснейшая, пикантная и очень простая в приготовлении грибная закуска. Ее можно приготовить в день подачи или за пару дней до, правда, шанс, что вы ее съедите раньше времени только возрастает :).

Ингредиенты:

  • 600 г шампиньонов
  • 3 зубчика чеснока
  • 1 ст.л. меда
  • 0,5 перчика чили
  • 60 мл яблочного уксуса
  • 60 мл растительного масла + 30 г для жарки
  • 2 веточки тимьяна (на использовала)
  • ¾ ч.л. соли
  • 0,5 ч.л. черного перца
  • 5 веточек петрушки

Инструкция

  1. Шампиньоны в кисло – сладком маринадеШампиньоны моем с щеточкой, срезаем при необходимости потемневшие места на ножках. В сотейнике разогреваем 30 г масла и обжариваем грибы 5 минут (если они крупные, нужно больше времени), снимаем с огня. В кастрюле смешиваем мед, масло, укус, соль, перец, тимьян, измельченный чеснок и перец чили.
  2. Шампиньоны в кисло – сладком маринадеДоводим до кипения, снимаем с огня и вливаем к шампиньонам. Накрываем крышкой и отправляем в холодильник мариноваться на несколько часов, а лучше на ночь. Изредка нужно перемешивать, чтобы маринад равномерно распределялся по всем грибам. При подаче добавляем к грибам измельченную петрушку и перемешиваем. Приятного аппетита!
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