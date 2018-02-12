Шампиньоны в кисло – сладком маринаде

Сегодня у нас в меню вкуснейшая, пикантная и очень простая в приготовлении грибная закуска. Ее можно приготовить в день подачи или за пару дней до, правда, шанс, что вы ее съедите раньше времени только возрастает :).
Ингредиенты:
- 600 г шампиньонов
- 3 зубчика чеснока
- 1 ст.л. меда
- 0,5 перчика чили
- 60 мл яблочного уксуса
- 60 мл растительного масла + 30 г для жарки
- 2 веточки тимьяна (на использовала)
- ¾ ч.л. соли
- 0,5 ч.л. черного перца
- 5 веточек петрушки
Инструкция
- Шампиньоны моем с щеточкой, срезаем при необходимости потемневшие места на ножках. В сотейнике разогреваем 30 г масла и обжариваем грибы 5 минут (если они крупные, нужно больше времени), снимаем с огня. В кастрюле смешиваем мед, масло, укус, соль, перец, тимьян, измельченный чеснок и перец чили.
- Доводим до кипения, снимаем с огня и вливаем к шампиньонам. Накрываем крышкой и отправляем в холодильник мариноваться на несколько часов, а лучше на ночь. Изредка нужно перемешивать, чтобы маринад равномерно распределялся по всем грибам. При подаче добавляем к грибам измельченную петрушку и перемешиваем. Приятного аппетита!
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