Аппетитный суп-пюре с запеченной курицей

Представляем вашему вниманию рецепт очень аппетитного супчика для разбавления вашего обыденного меню.

Этот супчик станет вашим любимчиком. Если у вас есть в наличии запечённая курочка, то вы очень быстро сможете приготовить такое мега аппетитное блюдо к обеду. Ваши домочадцы будут и сытыми, и довольными. Эти потрясающие вкусовые качества запомнятся всем надолго. В супчике потрясающе удачное сочетание простых ингредиентов. Сохраняйте рецептик, готовьте и наслаждайтесь.

Нужные ингредиенты

1 столовая ложка оливкового масла

2 репчатого лука

3 моркови

1 столовая ложка тимьяна

1400 мл куриного бульона

300 гр запечённой курицы

200 гр зеленого замороженного горошка

3 столовые ложки йогурта

1 зубчик чеснока

лимонный сок по вкусу

Начинаем процесс

В первую очередь очищаем репчатый лук и морковь. Затем вместе с тимьяном мелко нарезаем ингредиенты. Ставим на огонь кастрюлю с небольшим количеством масла. Разогреваем и добавляем все подготовленные ингредиенты. На среднем огне обжариваем их приблизительно 15 минут. Затем вливаем сюда куриный бульон и доводим все до кипения. По истечении нужного времени накрываем крышкой и варим на минимальном огне 10 минут. Курицу очищаем от кожицы и мелко нарезаем. Затем отправляем в кастрюлю и продолжаем процесс варки еще некоторое время. После чего половину супчика измельчаем блендером. Затем возвращаем обратно в кастрюлю и добавляем зелёный горошек, а также специи. Теперь на слабом огне доводим до кипения. После чего продолжаем варить ещё приблизительно 5 минут. Перед подачей объединяем йогурт, сок лимона и чеснок, предварительно продавленный через пресс. Хорошо все перемешиваем. При подаче добавляем к супчику.

Приятного аппетита!