Четыре вкуса

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Аппетитный суп-пюре с запеченной курицей

Представляем вашему вниманию рецепт очень аппетитного супчика для разбавления вашего обыденного меню. 

Этот супчик станет вашим любимчиком. Если у вас есть в наличии запечённая курочка, то вы очень быстро сможете приготовить такое мега аппетитное блюдо к обеду. Ваши домочадцы будут и сытыми, и довольными. Эти потрясающие вкусовые качества запомнятся всем надолго. В супчике потрясающе удачное сочетание простых ингредиентов. Сохраняйте рецептик, готовьте и наслаждайтесь.

Нужные ингредиенты

  • 1 столовая ложка оливкового масла
  • 2 репчатого лука
  • 3 моркови
  • 1 столовая ложка тимьяна
  • 1400 мл куриного бульона
  • 300 гр запечённой курицы
  • 200 гр зеленого замороженного горошка
  • 3 столовые ложки йогурта
  • 1 зубчик чеснока
  • лимонный сок по вкусу

Начинаем процесс

  1. В первую очередь очищаем репчатый лук и морковь. Затем вместе с тимьяном мелко нарезаем ингредиенты.
  2. Ставим на огонь кастрюлю с небольшим количеством масла. Разогреваем и добавляем все подготовленные ингредиенты. На среднем огне обжариваем их приблизительно 15 минут.
  3. Затем вливаем сюда куриный бульон и доводим все до кипения.
  4. По истечении нужного времени накрываем крышкой и варим на минимальном огне 10 минут.
  5. Курицу очищаем от кожицы и мелко нарезаем.
    Затем отправляем в кастрюлю и продолжаем процесс варки еще некоторое время.
  6. После чего половину супчика измельчаем блендером. Затем возвращаем обратно в кастрюлю и добавляем зелёный горошек, а также специи.
  7. Теперь на слабом огне доводим до кипения. После чего продолжаем варить ещё приблизительно 5 минут.
  8. Перед подачей объединяем йогурт, сок лимона и чеснок, предварительно продавленный через пресс. Хорошо все перемешиваем. При подаче добавляем к супчику.

Аппетитный суп-пюре с запеченной курицей

Приятного аппетита!

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