Аппетитный суп-пюре с запеченной курицей

Представляем вашему вниманию рецепт очень аппетитного супчика для разбавления вашего обыденного меню.
Этот супчик станет вашим любимчиком. Если у вас есть в наличии запечённая курочка, то вы очень быстро сможете приготовить такое мега аппетитное блюдо к обеду. Ваши домочадцы будут и сытыми, и довольными. Эти потрясающие вкусовые качества запомнятся всем надолго. В супчике потрясающе удачное сочетание простых ингредиентов. Сохраняйте рецептик, готовьте и наслаждайтесь.
Нужные ингредиенты
- 1 столовая ложка оливкового масла
- 2 репчатого лука
- 3 моркови
- 1 столовая ложка тимьяна
- 1400 мл куриного бульона
- 300 гр запечённой курицы
- 200 гр зеленого замороженного горошка
- 3 столовые ложки йогурта
- 1 зубчик чеснока
- лимонный сок по вкусу
Начинаем процесс
- В первую очередь очищаем репчатый лук и морковь. Затем вместе с тимьяном мелко нарезаем ингредиенты.
- Ставим на огонь кастрюлю с небольшим количеством масла. Разогреваем и добавляем все подготовленные ингредиенты. На среднем огне обжариваем их приблизительно 15 минут.
- Затем вливаем сюда куриный бульон и доводим все до кипения.
- По истечении нужного времени накрываем крышкой и варим на минимальном огне 10 минут.
- Курицу очищаем от кожицы и мелко нарезаем. Затем отправляем в кастрюлю и продолжаем процесс варки еще некоторое время.
- После чего половину супчика измельчаем блендером. Затем возвращаем обратно в кастрюлю и добавляем зелёный горошек, а также специи.
- Теперь на слабом огне доводим до кипения. После чего продолжаем варить ещё приблизительно 5 минут.
- Перед подачей объединяем йогурт, сок лимона и чеснок, предварительно продавленный через пресс. Хорошо все перемешиваем. При подаче добавляем к супчику.
Приятного аппетита!
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