Гороховый суп «Лондонский смог»

Ингредиенты:

— 2 л бульона из копченого бекона

— 350 г зеленого или желтого сухого гороха

— 75 г сливочного масла

— 175 г копченого бекона, мелко порезанного

— 1 луковица, очищенная и порезанная

— 1 палочка сельдерея, мелко порезанная

— 1 морковь, очищенная и мелко порезанная

— соль и черный молотый перец

Подавать: 50 г белого хлеба без корок, порезанного кубиками

Приготовление:

1. Перелить бульон через сито в кастрюлю и довести до кипения, затем добавить горох, перемешать и варить на медленном огне около 30 мин.

2. Тем временем нагреть 25 г масла в другой кастрюле и добавить 110 г бекона и подготовленные овощи. Готовить на среднем огне до мягкости и золотистого цвета — это займет около 15 мин.

3. После этого бекон и овощи можно переложить в бульон. Затем посолить и добавить молотый перец, накрыть крышкой и готовить 40-50 минут.

4. Тем временем, нагреть сковороду (без масла) и обжарить оставшийся бекон до хрустящей корочки, затем переложить его шумовкой. Затем добавить 25 г сливочного масла и как только оно начнет пениться, добавить кубики хлеба и обжарить, помешивая в течение 5 минут до золотистого цвета.

5. Когда суп готов, взбить его в кухонном комбайне или блендере, вернуть в кастрюлю.

Добавить немного воды или бульона, если осталось, если суп кажется слишком густым.6. Разлить суп по тарелкам, посыпать сухариками и хрустящим беконом и подавать.

Приятного аппетита!