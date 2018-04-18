Гороховый суп «Лондонский смог»

Ингредиенты:
- — 2 л бульона из копченого бекона
- — 350 г зеленого или желтого сухого гороха
- — 75 г сливочного масла
- — 175 г копченого бекона, мелко порезанного
- — 1 луковица, очищенная и порезанная
- — 1 палочка сельдерея, мелко порезанная
- — 1 морковь, очищенная и мелко порезанная
- — соль и черный молотый перец
Подавать: 50 г белого хлеба без корок, порезанного кубиками
Приготовление:
1. Перелить бульон через сито в кастрюлю и довести до кипения, затем добавить горох, перемешать и варить на медленном огне около 30 мин.
2. Тем временем нагреть 25 г масла в другой кастрюле и добавить 110 г бекона и подготовленные овощи. Готовить на среднем огне до мягкости и золотистого цвета — это займет около 15 мин.
3. После этого бекон и овощи можно переложить в бульон. Затем посолить и добавить молотый перец, накрыть крышкой и готовить 40-50 минут.
4. Тем временем, нагреть сковороду (без масла) и обжарить оставшийся бекон до хрустящей корочки, затем переложить его шумовкой. Затем добавить 25 г сливочного масла и как только оно начнет пениться, добавить кубики хлеба и обжарить, помешивая в течение 5 минут до золотистого цвета.
5. Когда суп готов, взбить его в кухонном комбайне или блендере, вернуть в кастрюлю.
6. Разлить суп по тарелкам, посыпать сухариками и хрустящим беконом и подавать.
Приятного аппетита!
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