Рецепт летнего борща с вишней

свиные ребра – 700-800 гр.

капуста – 500-600 гр.

картофель – 300-400 гр.

вишня – 300-350 гр.

свекла – 150-200 гр.

морковь – 100-150 гр.

лук – 100-150 гр.

сало – 50-60 гр.

чеснок – 3-4 зубчика

растительное масло (или смалец) – 2-4 ст.л.

вода – 2-2,5 л.

свежая зелень (укроп/петрушка/лук)

соль

сметана

Займемся бульоном:

• свиные ребра разделить на сегменты

• обжарить ребра на растительном масле до золотистой корочки

• влить в казан с обжаренными ребрами воду – довести до кипения

• убрать пенку и варить 60-90 минут

Переходим к зажарке:

• лук нарезать тонкими четверть кольцами

• обжарить лук на растительном масле

• свеклу нарезать тонкой соломкой – добавить к луку и обжарить

• морковь нарезать тонкой соломкой – добавить к луку/свекле и обжарить

• 1/3 или 0,5 вишни без косточки растереть в пюре

• добавить вишневое пюре в зажарку – перемешать

• добавить в зажарку 200-250 мл воды 0 перемешать

• тушить зажарку на небольшом огне 10-15 минут (по почти вся влага не испарится)

Картофель нарезать небольшим кубиком

Добавить картофель с бульон – варить 10-15 минут

Нашинковать капусту – добавить в бульон и варить 5-10 минут

Добавить в казан зажарку – перемешать

Добавить в казан оставшиеся ягоды вишни – перемешать

Довести борщ до кипения

Приготовить затирку: в ступке перетереть до состояния кашицы сало и чеснок

Добавить затирку в борщ – перемешать

Добавить в борщ нарезанную зелень

Накрыть казан крышкой и снять борщ с огня

Настаивать борщ под закрытой крышкой 15-20 минут

Подавать со сметаной, салом, чесноком, черным хлебом, острым перцем и зеленым луком.



Кушать подано!