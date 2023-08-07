Рецепт летнего борща с вишней

Ингредиенты
свиные ребра – 700-800 гр.
капуста – 500-600 гр.
картофель – 300-400 гр.
вишня – 300-350 гр.
свекла – 150-200 гр.
морковь – 100-150 гр.
лук – 100-150 гр.
сало – 50-60 гр.
чеснок – 3-4 зубчика
растительное масло (или смалец) – 2-4 ст.л.
вода – 2-2,5 л.
свежая зелень (укроп/петрушка/лук)
соль
сметана
Рецепт приготовления
Займемся бульоном:
• свиные ребра разделить на сегменты
• обжарить ребра на растительном масле до золотистой корочки
• влить в казан с обжаренными ребрами воду – довести до кипения
• убрать пенку и варить 60-90 минут
Переходим к зажарке:
• лук нарезать тонкими четверть кольцами
• обжарить лук на растительном масле
• свеклу нарезать тонкой соломкой – добавить к луку и обжарить
• морковь нарезать тонкой соломкой – добавить к луку/свекле и обжарить
• 1/3 или 0,5 вишни без косточки растереть в пюре
• добавить вишневое пюре в зажарку – перемешать
• добавить в зажарку 200-250 мл воды 0 перемешать
• тушить зажарку на небольшом огне 10-15 минут (по почти вся влага не испарится)
Картофель нарезать небольшим кубиком
Добавить картофель с бульон – варить 10-15 минут
Нашинковать капусту – добавить в бульон и варить 5-10 минут
Добавить в казан зажарку – перемешать
Добавить в казан оставшиеся ягоды вишни – перемешать
Довести борщ до кипения
Приготовить затирку: в ступке перетереть до состояния кашицы сало и чеснок
Добавить затирку в борщ – перемешать
Добавить в борщ нарезанную зелень
Накрыть казан крышкой и снять борщ с огня
Настаивать борщ под закрытой крышкой 15-20 минут
Подавать со сметаной, салом, чесноком, черным хлебом, острым перцем и зеленым луком.
Кушать подано!
Свежие комментарии