Так как коржи готовятся очень быстро, займемся приготовлением заварного крема. В кастрюлю вливаем молоко, добавляем в него 2 яйца, 2 стол. ложки муки, стакан сахара и пакетик ванильного сахара, хорошо взбить венчиком и ставим на медленный огонь. Варим, помешивая, до загустения, крем густеет очень быстро, я варю крем обычно 2-3 минуты. В горячий крем добавляем сливочное масло, хорошо перемешиваем и накрываем крышкой, чтоб крем не остыл. Теперь приступаем к коржам. В миску выливаем банку сгущёнки, добавляем яйцо и хорошо перемешиваем. Затем добавляем разрыхлитель и постепенно подсыпаем муку. Когда ложкой мешать станет трудно, тесто перекладываем на рабочую поверхность и домешиваем не забивая, тесто должно быть мягкое и эластичное. Делим тесто на 8 равных частей. Раскатываем каждую в корж, прикладываем тарелку и вырезаем по контуру ножом, чтобы коржи были ровные и одинаковые.

Разогреваем сковороду на среднем огне и начинаем печь. Коржи пекутся очень быстро — буквально 1 минуту — и сразу переворачиваем. Таким образом печём все 8 коржей. Начинаем смазывать коржи кремом. Крем за это время не успевает остыть, коржи пекутся очень быстро и крем еще теплый, поэтому тортик быстро и хорошо пропитывается. Затем верх торта и бока тоже хорошо смазываем. Украшаем по желанию – кокосовой стружкой, шоколадом, сухофруктами – чем хотите, я украсила измельченными грецкими орехами, мне их понадобилось 10 штук. Тортику даем постоять пропитаться в течении часа и можно кушать. Торт на сковороде с заварным кремом готов! Более подробный рецепт приготовления смотрите на видео. Приятного аппетита!