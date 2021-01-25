Куриные крылышки по китайскому рецепту в апельсиновой глазури с кунжутом

Подготовить все ингредиенты для рецепта. Куриные крылья промыть и высушить салфеткой.

Подготовить маринад для курицы.

В растительное масло добавить джем, соевый соус, тимьян, паприку, перец чёрный и половину кунжутных семечек.

Убрать в сторону маринад для набухания приправы.

Куриные крылья разрезать по фалангам на три части.

Острую малую часть в рецепте не использую.

В глубокой ёмкости на куриное мясо вылить весь маринад, минута массажа и оставить на маринование от 2 до 10 часов, плотно укрыв крылышки в маринаде под пищевой плёнкой или крышкой.

Выложить кусочки крылышек в форму для запекания, засланную пергаментной бумагой.

Укладывать не плотно, курица должна обжариться со всех сторон хорошо.

Посыпать оставшимся кунжутом.

Отправить блюдо в разогретую духовку при 180С на 40-50 минут.

Крылышки должны подрумяниться.

Готовое блюдо проверить на готовность протыканием кусочка шпажкой.

Должен появиться прозрачный сок.

Приятного аппетита!