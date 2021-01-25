Куриные крылышки по китайскому рецепту в апельсиновой глазури с кунжутом

Ингредиенты
Пошаговый рецепт приготовления
Подготовить все ингредиенты для рецепта. Куриные крылья промыть и высушить салфеткой.
Подготовить маринад для курицы.
В растительное масло добавить джем, соевый соус, тимьян, паприку, перец чёрный и половину кунжутных семечек.
Убрать в сторону маринад для набухания приправы.
Куриные крылья разрезать по фалангам на три части.
Острую малую часть в рецепте не использую.
В глубокой ёмкости на куриное мясо вылить весь маринад, минута массажа и оставить на маринование от 2 до 10 часов, плотно укрыв крылышки в маринаде под пищевой плёнкой или крышкой.
Выложить кусочки крылышек в форму для запекания, засланную пергаментной бумагой.
Укладывать не плотно, курица должна обжариться со всех сторон хорошо.
Посыпать оставшимся кунжутом.
Отправить блюдо в разогретую духовку при 180С на 40-50 минут.
Крылышки должны подрумяниться.
Готовое блюдо проверить на готовность протыканием кусочка шпажкой.
Должен появиться прозрачный сок.
Приятного аппетита!
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