Вкусные булочки с корицей и глазурью

Ингредиенты
рецепт теста:
мука — 500 (+20-30 г. на подпыл)
молоко (теплое 30-35 градусов) — 210 мл.
яйцо куриное — 2 шт.
сахар — 90 гр.
масло сливочное — 80 гр.
дрожжи — 10 гр.
соль — 1 ч.л.
ванильный сахар — 1 ч.л.
рецепт начинки:
сахар — 100 гр.
корица — 1 ч.л.
рецепт глазури:
творожный сыр — 130 гр.
сметана (10%) — 200 гр.
ванильный сахар — 1 ч.л.
сахарная пудра
Рецепт приготовления
1. В теплое молоко добавляем соль, дрожжи и половину сахара от общего объема.
Все перемешиваем до растворения и убираем в теплое место на 10-15 минут.
2. Пока подходит опара, в чашу, где будем замешивать тесто, кладем: яйца, ванильный сахар и остаток сахара. Все хорошо перемешиваем.
Далее добавляем опару и опять все перемешиваем.
Теперь добавляем половину муки и все перемешиваем лопаткой.
Далее, еще в жидкое тесто, добавляем растопленное сливочное масло и все перемешиваем.
Теперь всыпаем остаток муки и замешиваем тесто.
Вымешиваем минут 7, пока тесто не станет эластичным и податливым.
Формируем из теста шар и убираем в теплое место на час, на расстойку.
3. Пока подходит тесто, займемся начинкой.
Для этого в сахар кладем корицу и все перемешиваем.
4. Спустя час тесто отлично подошло, теперь нам нужно его обмять парой движений и сформировать прямоугольник.Раскатываем тесто в пласт размером 35х40 см.
Раскатанное тесто смазываем сливочным маслом и засыпаем все сахаром с корицей, все равномерно распределяем и скатываем рулет.
Далее нарезаем рулет на примерно одинаковые булочки и убираем их на расстойку на 20 минут.
5. Спустя 20 минут отправляем булочки в духовку при температуре 180 градусов на 25-30 минут (ориентируйтесь на свою духовку).
6. Пока пекутся булочки, приготовим глазурь.
Для этого в творожный сыр добавляем ванильный сахар, сахарную пудру и все взбиваем миксером.
Далее добавляем сметану и все взбиваем.
В итоге получится вкусный, однородный крем.
7. Булочки готовы, пока они горячие смазываем их глазурью.
И оставляем остывать.
Кушать подано!
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