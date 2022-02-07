Вкусные булочки с корицей и глазурью

рецепт теста:

мука — 500 (+20-30 г. на подпыл)

молоко (теплое 30-35 градусов) — 210 мл.

яйцо куриное — 2 шт.

сахар — 90 гр.

масло сливочное — 80 гр.

дрожжи — 10 гр.

соль — 1 ч.л.

ванильный сахар — 1 ч.л.

рецепт начинки:

сахар — 100 гр.

корица — 1 ч.л.

рецепт глазури:

творожный сыр — 130 гр.

сметана (10%) — 200 гр.

ванильный сахар — 1 ч.л.

сахарная пудра

Рецепт приготовления

1. В теплое молоко добавляем соль, дрожжи и половину сахара от общего объема.

Все перемешиваем до растворения и убираем в теплое место на 10-15 минут.

2. Пока подходит опара, в чашу, где будем замешивать тесто, кладем: яйца, ванильный сахар и остаток сахара. Все хорошо перемешиваем.

Далее добавляем опару и опять все перемешиваем.

Теперь добавляем половину муки и все перемешиваем лопаткой.

Далее, еще в жидкое тесто, добавляем растопленное сливочное масло и все перемешиваем.

Теперь всыпаем остаток муки и замешиваем тесто.

Вымешиваем минут 7, пока тесто не станет эластичным и податливым.

Формируем из теста шар и убираем в теплое место на час, на расстойку.

3. Пока подходит тесто, займемся начинкой.

Для этого в сахар кладем корицу и все перемешиваем.

4. Спустя час тесто отлично подошло, теперь нам нужно его обмять парой движений и сформировать прямоугольник.

Раскатываем тесто в пласт размером 35х40 см.

Раскатанное тесто смазываем сливочным маслом и засыпаем все сахаром с корицей, все равномерно распределяем и скатываем рулет.

Далее нарезаем рулет на примерно одинаковые булочки и убираем их на расстойку на 20 минут.

5. Спустя 20 минут отправляем булочки в духовку при температуре 180 градусов на 25-30 минут (ориентируйтесь на свою духовку).

6. Пока пекутся булочки, приготовим глазурь.

Для этого в творожный сыр добавляем ванильный сахар, сахарную пудру и все взбиваем миксером.

Далее добавляем сметану и все взбиваем.

В итоге получится вкусный, однородный крем.

7. Булочки готовы, пока они горячие смазываем их глазурью.

И оставляем остывать.

Кушать подано!