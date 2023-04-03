Готовим вкусные мясные шарики с начинкой

Ингредиенты
- стейки куриные - 4 шт.
- перец сладкий - 1 шт.
- ананасы консервированные - 200 гр.
- шампиньоны - 300 гр.
- лук - 1 шт.
- моцарелла - 100 гр.
- сыр чеддер - 100 гр.
- укроп- 3 веточки.
- яйцо - 1 шт.
- майонез - 2 ст. л
- растительное масло - 40 мл.
- соль
Рецепт приготовления
1. С куриного стейка удаляю косточку, срезаю кожицу, отбиваю, солю с обеих сторон.
2. Шампиньоны нарезаю произвольно, лук полукольцами, обжариваю на растительном масле до готовности, в конце солю по вкусу.
3. Перец сладкий нарезаю кубиками, моцареллу и чеддер тру на мелкой терке.
4. Для начинки: в глубокой миске смешиваю обжаренные шампиньоны, перец, моцареллу, нарезанный ананас.
5. В чашку кладу кусочек отбитого филе, наполняю начинкой, закрываю края.
6. Форму для выпечки застилаю пергаментом, переворачиваю чашку.
7. Для смазки: яйцо смешиваю с майонезом и мелко нарезанным укропом.
8. Смазываю мясные шарики и сверху обильно присыпаю, сыром чеддер. Отправляю в духовку разогретую до 180С на 35 минут.
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