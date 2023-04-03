Готовим вкусные мясные шарики с начинкой

1. С куриного стейка удаляю косточку, срезаю кожицу, отбиваю, солю с обеих сторон.

2. Шампиньоны нарезаю произвольно, лук полукольцами, обжариваю на растительном масле до готовности, в конце солю по вкусу.

3. Перец сладкий нарезаю кубиками, моцареллу и чеддер тру на мелкой терке.

4. Для начинки: в глубокой миске смешиваю обжаренные шампиньоны, перец, моцареллу, нарезанный ананас.

5. В чашку кладу кусочек отбитого филе, наполняю начинкой, закрываю края.

6. Форму для выпечки застилаю пергаментом, переворачиваю чашку.

7. Для смазки: яйцо смешиваю с майонезом и мелко нарезанным укропом.

8. Смазываю мясные шарики и сверху обильно присыпаю, сыром чеддер. Отправляю в духовку разогретую до 180С на 35 минут.