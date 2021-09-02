Маринованная цветная капуста

Ингредиенты
- капуста цветная - 700 гр. (чистый вес)
- морковь - 1 шт. (120 гр. )
- перец болгарский - 1 шт. (120 гр. )
- лук репчатый - 1 шт. (120 гр. )
- чеснок - 5-6 зубчиков
- вода - 1 л.
- сахар - 100 гр.
- соль - 35 г
- масло подсолнечное - 100 мл.
- уксус 9% - 35 мл.
- кипяток + 1/4 ч.л. лимонной кислоты
Рецепт приготовления
Разберите капусту на соцветия.
Залейте кипятком, добавьте 1/4 ч.л. лимонной кислоты и оставьте на 2-3 минуты.
После откиньте на дуршлаг.
Морковь наттрите на терке для моркови по-корейски, сладкий перец нарежьте соломкой, чеснок пластинками, лук четвертинками.
Положите все в емкость для маринования.
Можно просто все перемешать, а можно слоями - кому как больше нравится.
Приготовьте рассол: в воду добавьте соль, сахар, растительное масло и доведите до кипения, влейте уксус.
Кипящим рассолом залейте овощи и накройте крышкой.
Дайте остыть и уберите в холодильник на 24 часа.
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