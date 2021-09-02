Четыре вкуса

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Маринованная цветная капуста

Фото к рецепту: Быстрая маринованная цветная капуста

Ингредиенты

  • капуста цветная - 700 гр. (чистый вес)
  • морковь - 1 шт. (120 гр. )
  • перец болгарский - 1 шт. (120 гр. )
  • лук репчатый - 1 шт. (120 гр. )
  • чеснок - 5-6 зубчиков
  • вода - 1 л.
  • сахар - 100 гр.
  • соль - 35 г
  • масло подсолнечное - 100 мл.
  • уксус 9% - 35 мл.
  • кипяток + 1/4 ч.л. лимонной кислоты

Рецепт приготовления

Разберите капусту на соцветия.

Залейте кипятком, добавьте 1/4 ч.л. лимонной кислоты и оставьте на 2-3 минуты.

После откиньте на дуршлаг.

Морковь наттрите на терке для моркови по-корейски, сладкий перец нарежьте соломкой, чеснок пластинками, лук четвертинками.

Положите все в емкость для маринования.

Можно просто все перемешать, а можно слоями - кому как больше нравится.

Приготовьте рассол: в воду добавьте соль, сахар, растительное масло и доведите до кипения, влейте уксус.

Кипящим рассолом залейте овощи и накройте крышкой.

Дайте остыть и уберите в холодильник на 24 часа.

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