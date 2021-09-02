Маринованная цветная капуста

Рецепт приготовления

Разберите капусту на соцветия.

Залейте кипятком, добавьте 1/4 ч.л. лимонной кислоты и оставьте на 2-3 минуты.

После откиньте на дуршлаг.

Морковь наттрите на терке для моркови по-корейски, сладкий перец нарежьте соломкой, чеснок пластинками, лук четвертинками.

Положите все в емкость для маринования.

Можно просто все перемешать, а можно слоями - кому как больше нравится.

Приготовьте рассол: в воду добавьте соль, сахар, растительное масло и доведите до кипения, влейте уксус.

Кипящим рассолом залейте овощи и накройте крышкой.

Дайте остыть и уберите в холодильник на 24 часа.