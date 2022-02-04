Готовим булочки из гранатового теста

Ингредиенты
гранат - 1 шт. ( приблизительно 300 гр. )
мука - 450-500 гр.
дрожжи- 1 ст.л.
яйцо- 3 шт. (+1 желток)
сахар - 100 гр.
масло - 50 гр.
молоко - 5 ст.л.
шоколадная паста ил джем - 200 гр.
кунжут
Рецепт приготовления
Чистим гранат.
После этого добавляем яйца и сахар.
Взбиваем все это вместе блендером или в комбайне.
Избавляемся от косточек.
К смеси с соком добавляем сливочное масло и дрожжи.
Затем все хорошенько перемешиваем.
Постепенно добавляем муку и замешиваем тесто.
Когда тесто подросло делим его на шарики и лепим из них булочки предварительно добавив в середину начинку.
Перед тем как поставить булочки в духовку, смазываем их желтком с молоком.
При желании посыпаем кунжутом.
Печем 30 минут при температуре 170 градусов.
Кушать подано!
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