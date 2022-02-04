Готовим булочки из гранатового теста

гранат - 1 шт. ( приблизительно 300 гр. )

мука - 450-500 гр.

дрожжи- 1 ст.л.

яйцо- 3 шт. (+1 желток)

сахар - 100 гр.

масло - 50 гр.

молоко - 5 ст.л.

шоколадная паста ил джем - 200 гр.

кунжут

Рецепт приготовления

Чистим гранат.

После этого добавляем яйца и сахар.

Взбиваем все это вместе блендером или в комбайне.

Избавляемся от косточек.

К смеси с соком добавляем сливочное масло и дрожжи.

Затем все хорошенько перемешиваем.

Постепенно добавляем муку и замешиваем тесто.

Когда тесто подросло делим его на шарики и лепим из них булочки предварительно добавив в середину начинку.

Перед тем как поставить булочки в духовку, смазываем их желтком с молоком.

При желании посыпаем кунжутом.

Печем 30 минут при температуре 170 градусов.

Кушать подано!