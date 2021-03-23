Четыре вкуса

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Папоротник в сметане с сыром

Фото к рецепту: Папоротник в сметане с сыром

Ингредиенты 

Папоротник - 500 г 
Лук - 100 г 
Морковь - 60 г 
Чеснок - 3 зубчика 
Сливочное масло - 25 г 
Сметана - 300 г 
Мука - 20 гр. 
Кориандр - 0,5 чайной ложки 
черный перец 
Сыр - 150 г 
соль 
Укроп - 1 ч. л. 

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