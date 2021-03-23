Папоротник в сметане с сыром

Ингредиенты
Папоротник - 500 г
Лук - 100 г
Морковь - 60 г
Чеснок - 3 зубчика
Сливочное масло - 25 г
Сметана - 300 г
Мука - 20 гр.
Кориандр - 0,5 чайной ложки
черный перец
Сыр - 150 г
соль
Укроп - 1 ч. л.
Ингредиенты
Папоротник - 500 г
Лук - 100 г
Морковь - 60 г
Чеснок - 3 зубчика
Сливочное масло - 25 г
Сметана - 300 г
Мука - 20 гр.
Кориандр - 0,5 чайной ложки
черный перец
Сыр - 150 г
соль
Укроп - 1 ч. л.
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