Папоротник в сметане с сыром

Ингредиенты

Папоротник - 500 г

Лук - 100 г

Морковь - 60 г

Чеснок - 3 зубчика

Сливочное масло - 25 г

Сметана - 300 г

Мука - 20 гр.

Кориандр - 0,5 чайной ложки

черный перец

Сыр - 150 г

соль

Укроп - 1 ч. л.