7 овощей, которые стоит добавить в рацион уже сейчас

Для того чтобы быть здоровым и хорошо себя чувствовать, нужно есть полезную еду, в том числе, конечно же, овощи. Овощи — прекрасный источник витаминов, микроэлементов и полезной клетчатки. Кроме того, в овощах содержится совсем мало калорий, а еще с овощами можно приготовить много вкусных и полезных блюд.

В этой статье, предлагаем вам 7 простых, доступных и полезных овощей, которые стоит добавить в рацион, и несколько идей, что с ними приготовить.

1. Белокочанная капуста

Обычная белокочанная капуста — просто кладезь витаминов, микроэлементов и клетчатки. Особенно много в этом овоще железа и калия. Употреблять белокочанную капусту можно в сыром виде (в составе обычного салата из свежих овощей), а можно приготовить тушеную капусту со сметаной или сливочным маслом — такое блюдо не только прекрасно насытит, но и не навредит фигуре.

2. Морковь

Общеизвестно, что морковь полезна для зрения благодаря содержанию каротина. Кроме того, в моркови содержатся витамины группы В, витамин С, витамин Е и витамин К, а также магний и железо. С морковью можно приготовить много вкусных блюд, например, морковный суп с плавленым сыром, творожную запеканку с морковью, а также морковный смузи на кефире или классическом йогурте.

3. Цветная капуста

Цветная капуста — вкусный и полезный овощ, который, к счастью, доступен круглый год (в свежем или замороженном виде). Витамины (С, А, группы В, РР), микроэлементы (кальций, магний, фосфор, железо), клетчатка и совсем мало калорий — это цветная капуста. И если сырая цветная капуста придется по вкусу не каждому, то от запеченной цветной капусты с плавленым сыром или от крем-супа с цветной капустой мало кто откажется.

4. Брокколи

И если вдруг, по какой-то причине, вы не любите цветную капусту, то уж точно не откажетесь от яичницы с капустой брокколи, запеченной капусты брокколи с сыром чеддер или вкусного крем-супа с капустой брокколи на айране. Кстати, если вы не знали, витамина С в капусте брокколи содержится даже больше, чем в цитрусовых.

5. Красная свекла

Витамин С и витамины группы В, витамин РР и витамин Е, кальций, железо, йод, магний, фосфор — все эти полезные вещества есть в обычной красной свекле. Если говорить о блюдах, которые можно приготовить со свеклой, то, конечно, первым на ум приходит украинский борщ. Кроме того, со свеклой можно приготовить много неожиданных вкусностей, например, салат со свеклой и черносливом, запеченную свеклу с грушей, а также смузи со свеклой на кефире или кисломолочной закваске.

6. Тыква

Существуют некоторые разногласия относительно того, куда отнести тыкву — к овощам, фруктам или ягодам. Однако, можно сказать точно — то, что тыква очень полезна для здоровья. Так, тыква богата клетчаткой, она содержит много полезных веществ (в том числе витамины А, С, Е, К и витамины группы В, магний, железо, кальций), а также хорошо усваивается и выводит из организма токсины.

С тыквой можно приготовить кашу на молоке (рисовую, манную, пшенную), с тыквой можно приготовить различные крем-супы (на йогурте, с плавленым сыром), с тыквой можно (или даже нужно!) готовить полезный тыквенный смузи (на йогурте, ряженке, кефире молоке).

7. Брюссельская капуста

И, конечно же, составляя список полезных овощей, мы не могли забыть о брюссельской капусте. Как и цветная капуста и капуста брокколи, брюссельская капуста доступна круглый год — в сыром и замороженном виде. В ней содержится большое количество витамина С, витамины группы В, провитамин А, железо, калий, магний, фосфор, а также много клетчатки и легко усваиваемого белка, при том что в ней совсем немного калорий.

Конечно же, с этим полезным овощем можно приготовить много вкусных блюд, например, запеченную брюссельскую капусту с йогуртом и лимоном, брюссельскую капусту в сметане или киш с брюссельской капустой.