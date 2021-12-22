Новогодний салат «Валенок деда Мороза»

куриное филе - 200-300 гр.

картофель - 3 шт.

морковь - 2-3 шт.

яйца - 2 шт.

сыр - 100 гр.

грецкие орехи- 100 гр.

гранат - 1 шт.

майонез - 150 гр.

Рецепт приготовления

1. Картофель, морковь и яйца отвариваем и остужаем.

Подготовим овощи и яйца, очистив их.

2. Куриное филе отвариваем в подсоленной воде со специями.

3. Картофель натираем на крупной терке и выкладываем на большое плоское блюдо в форме валенка.

Смазываем картофельный слой майонезом.

Майонеза не жалейте, картофель должен хорошо пропитаться.

4. Далее идет морковный слой.

Натираем морковь на крупной терке.

Выкладываем на картофель, слегка утрамбовываем.

Смазываем майонезом.

5. Следующий слой - куриный.

Отварную куриную грудку остужаем и нарезаем достаточно мелко.

Распределяем поверх морковного слоя.

Смазываем майонезом.

6. Затем слой измельченных грецких орехов.

Майонезом их не смазываю.

7. Натираю яйца на мелкой терке.

Оставляю белок одного яйца для декора валенка.

Яичный слой смазываю майонезом.

8. Сыр натираем на мелкой терке, распределяем поверх яичного слоя и смазываем майонезом.

Я дополнительно выравниваю майонезный слой ложкой, чтобы зернышки граната хорошо прилипли.

9. Очищенные зернышки граната распределяю заключительным слоем, оставляя немного пространства сверху, чтобы сделать декор валенка яичным белком.

10. Оставшийся яичный белок натираем на мелкой терке и выкладываем незаполненное пространство сверху.

Кушать подано!