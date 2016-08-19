5 необычных и полезных салатов с огурцом

Наконец-то купленные на рынке огурцы пахнут зелёными листьями и свежестью, так что самое время приготовить из них что-то новое, вкусное и полезное.

Рецепт № 1. Огуречный салат «Суномоно» с кунжутом

Ингредиенты:

2 больших огурца;

1 чайная ложка крупной соли;

3 столовые ложки рисового уксуса;

¼ чайной ложки соевого соуса;

1 чайная ложка кунжутного масла;

1 столовая ложка сахара или мёда;

2 чайные ложки поджаренного кунжута.

Приготовление

Помойте и нарежьте огурцы. Вы можете нарезать их кружочками, а можете, как в оригинальном рецепте, использовать специальную овощерезку, которая превратит огурцы в зелёный серпантин. Выложите их в небольшую миску, посыпьте солью и оставьте отдохнуть на 10 минут.

Уберите огурцы из миски, удалите лишнюю влагу, которая успела выделиться под действием соли, и переложите в салатницу.

Для приготовления салатной заправки в отдельной ёмкости смешайте рисовый уксус, сахар, соевый соус и кунжутное масло. Заправьте этим салат, хорошо перемешайте, посыпьте кунжутом и подавайте на стол.

Рецепт № 2. Огуречный салат с фетой и авокадо

Ингредиенты:

1 большой огурец;

3 больших авокадо;

1 лимон;

80 г феты;

1 столовая ложка мелко нарезанного свежего укропа;

соль и чёрный перец по вкусу.

Приготовление

Нарежьте огурец и авокадо на одинаковые по размеру кусочки, добавьте сок одного лимона и укроп, хорошо перемешайте. Сверху покрошите фету. Если посчитаете, что соли недостаточно (всё зависит от солёности феты), то посолите салат по вкусу и обязательно поперчите, желательно свежемолотым перцем.

Рецепт № 3. Азиатский огуречный салат с морковью

Ингредиенты:

2 больших огурца;

3 большие моркови;

2 столовые ложки рисового уксуса;

2 столовые ложки сока лайма или лимона;

2 столовые ложки мёда;

2 чайные ложки кунжутного (или подсолнечного) масла;

1 чайная ложка соли;

1 чайная ложка хлопьев острого красного перца;

1 столовая ложка нарезанной кинзы;

1 чайная ложка семян кунжута.

Приготовление

Нарежьте морковь и огурцы тонкими полосками специальным приспособлением для нарезки овощей или просто на тонкие кружочки. В небольшой миске смешайте ингредиенты для заправки: рисовый уксус, сок лайма, мёд, кунжутное масло, соль, острый перец, кинзу и семена кунжута.

Заправьте салат, хорошо перемешайте и отправьте в холодильник примерно на 20 минут, предварительно накрыв пищевой плёнкой миску. Подавайте на стол, по желанию добавив ещё немного кунжута или кинзы.

Рецепт № 4. Тайский огуречный салат с арахисом

Ингредиенты:

⅓ чашки рисового уксуса;

2 столовые ложки сахара;

½ чайной ложки кунжутного масла;

¼–½ чайной ложки острого красного перца;

½ чайной ложки соли;

2 больших огурца;

3 пёрышка зелёного лука;

¼ чашки измельчённого арахиса.

Приготовление

В небольшой миске смешайте ингредиенты для салатной заправки: рисовый уксус, сахар, кунжутное масло, красный перец и соль. Оставьте смесь ненадолго, чтобы она настоялась.

Помойте и нарежьте огурцы и лук, измельчите арахис, выложите ингредиенты в миску и перемешайте. Добавьте заправку, ещё раз хорошо перемешайте и подавайте на стол.

Рецепт № 5. Огуречный салат с клубникой, фетой и базиликом

Ингредиенты:

1 столовая ложка красного винного уксуса;

2 столовые ложки мёда;

2 столовые ложки свежевыжатого апельсинового сока;

⅛ чайной ложки соли;

½ чайной ложки апельсиновой цедры;

2 чашки нарезанной клубники;

2 чашки нарезанных огурцов;

3 столовые ложки феты;

2 столовые ложки мелко нарезанного свежего базилика;

апельсиновая цедра для украшения (по желанию).

Приготовление

Вымойте клубнику и огурцы, нарежьте одинаковыми по размеру кусочками и выложите в миску. В отдельной посуде смешайте ингредиенты для салатной заправки: винный уксус, мёд, апельсиновый сок, соль и апельсиновую цедру.

Залейте огурцы и клубнику заправкой и хорошо перемешайте. Сверху посыпьте крошками сыра фета и измельчёнными свежими листьями базилика. Перед подачей на стол салат можно украсить завитушками из апельсиновой цедры.

Как видите, все пять рецептов просты в приготовлении, для них не требуется никаких экзотических ингредиентов. Если у вас нет кунжутного масла, можете заменить его подсолнечным или кукурузным. Вкус будет не таким азиатским, но салат всё равно получится отличным. Если вы не любите острую пищу или она вам противопоказана, можете либо уменьшить количество острого перца, либо вообще убрать его из рецепта.