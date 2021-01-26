Салат с жареным тунцом и овощами

Кусочки филе тунца обсушиваем их от излишка влаги при помощи бумажного полотенца.

В тарелке смешиваем семена кунжута, соль и листья тимьяна.

Покрываем кусочки тунца приготовленной смесью.

Обжариваем их на хорошо разогретой сковороде по 1 минуте с каждой стороны и даём остыть.

Головку красного лука нарезаем кружками и разделяем на кольца.

Болгарский перец нарезаем на полоски длинной примерно 2 см.

Помидоры черри разрезаем на 4 части.

В глубокую миску помещаем листья шпината, оливки и все нарезанные овощи.

Добавляем соль, свежемолотый перец, 2 ст.л. оливкового масла и сок 1/3 лимона.

Перемешиваем содержимое миски.

Филе тунца к этому времени должно было остыть.

Разрезаем его на продолговатые кусочки толщиной примерно пол сантиметра.

Обратите внимание, на правильную розоватую прожарку рыбы.

На самом деле для себя я бы приготовил его менее прожаренным, но знаю, что такая прожарка понравится не всем.

Выкладываем салат на тарелку.

Сверху украшаем его кусочками тунца.

Приятного аппетита!