Салат с жареным тунцом и овощами

Ингредиенты
- тунец сырой – 250 гр.
- шпинат свежий – 100 гр.
- перец болгарский – 1 шт.
- томаты черри – 120 гр.
- оливки (без косточек) – 20 гр.
- красный репчатый лук – 1 шт.
- лимон – 1 шт.
- семена кунжута
- тимьян
- оливковое масло
- свежемолотый перец
- соль
Пошаговый рецепт приготовления
Кусочки филе тунца обсушиваем их от излишка влаги при помощи бумажного полотенца.
В тарелке смешиваем семена кунжута, соль и листья тимьяна.
Покрываем кусочки тунца приготовленной смесью.
Обжариваем их на хорошо разогретой сковороде по 1 минуте с каждой стороны и даём остыть.
Головку красного лука нарезаем кружками и разделяем на кольца.
Болгарский перец нарезаем на полоски длинной примерно 2 см.
Помидоры черри разрезаем на 4 части.
В глубокую миску помещаем листья шпината, оливки и все нарезанные овощи.
Добавляем соль, свежемолотый перец, 2 ст.л. оливкового масла и сок 1/3 лимона.
Перемешиваем содержимое миски.
Филе тунца к этому времени должно было остыть.
Разрезаем его на продолговатые кусочки толщиной примерно пол сантиметра.
Обратите внимание, на правильную розоватую прожарку рыбы.
На самом деле для себя я бы приготовил его менее прожаренным, но знаю, что такая прожарка понравится не всем.
Выкладываем салат на тарелку.
Сверху украшаем его кусочками тунца.
Приятного аппетита!
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