Новогодний десерт с мандариновым суфле

Ингредиенты
- для теста:
- яйца - 4 шт.
- сахар - 120 гр.
- мука - 100 гр.
- какао-порошок - 20 гр.
- разрыхлитель - 5г,
- соль 3 щепотки.
- для суфле:
- творог - 300 гр.
- сметана - 150 гр.
- сахар - 50 гр.
- желатин - 15г,
- вода - 80 мл.,
- ванильный сахар - 1 ч.л.
- для мандаринового пюре:
- мандарины - 4-5 шт.
- сахар - 50 гр.
- ликёр или коньяк - 1-2 ст.л.
- для верхнего слоя:
- желатин - 5г,
- вода - 80-100 мл.,
- сахар - 3 ст.л.
- сок лимона или мандарина - 1 ст.л.
- ликёр или коньяк - 1-2 ст.л.
Пошаговый рецепт приготовления
У многих новогодние праздники ассоциируются именно с ароматом мандаринов. Предлагаю испечь самый новогодний мандариновый торт - яркий нарядный вид и праздничный вкус. Мягкий шоколадный бисквит отлично сочетается с нежнейшим мандариновым суфле.
Взбить яйца комнатной температуры с сахаром и солью до светлой пышной массы. Сначала взбивать на средней скорости миксера, потом на высокой, всего минут 10.
Муку размешать с порошком какао и разрыхлителем.
В несколько приемов просеять во взбитые яйца, каждый раз размешивая лопаткой снизу вверх.
Выложить в разъемную форму диаметром 20-22 см (дно застелить пергаментом).
Готовому коржу дать остыть и желательно, чтобы он полежал несколько часов.
Мандарины вместе с кожицей (отрезав всё ненужное и убрав косточки) измельчить блендером.
Добавить сахар, ликер, сварить на умеренном огне, помешивая, минут 20.
Дать остыть, отложить примерно 1 ст.л, долить горячую воду, размешать.
Кисточкой нанести эту массу на корж для пропитки.
Вокруг коржа установить кольцо, бока проложить пленкой или фольгой.
Для суфле залить желатин водой и приготовить его к работе согласно инструкции на упаковке.
Творог, сметану, сахар, ванильный сахар довести погружным блендером до однородности.
Добавить мандариновое пюре, остывший желатин, размешать.
Выложить массу на бисквит, отправить в холодильник для застывания.
Затем, сверху разложить дольки мандаринов.
Для верхнего слоя развести желатин, добавить сахар, сок лимона или мандарина, ликер, размешать.
Кисточкой нанести смесь на мандарины.
Снова отправить в холодильник.
Подробнее смотрите в видео.
Приятного аппетита!
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