Четыре вкуса

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Новогодний десерт с мандариновым суфле

Фото к рецепту: Новогодний десерт с мандариновым суфле.

Ингредиенты

  • для теста:
  • яйца - 4 шт.
  • сахар - 120 гр.
  • мука - 100 гр.
  • какао-порошок - 20 гр.
  • разрыхлитель - 5г,
  • соль 3 щепотки.
  • для суфле:
  • творог - 300 гр.
  • сметана - 150 гр.
  • сахар - 50 гр.
  • желатин - 15г,
  • вода - 80 мл.,
  • ванильный сахар - 1 ч.л.
  • для мандаринового пюре:
  • мандарины - 4-5 шт.
  • сахар - 50 гр.
  • ликёр или коньяк - 1-2 ст.л.
  • для верхнего слоя:
  • желатин - 5г,
  • вода - 80-100 мл.,
  • сахар - 3 ст.л.
  • сок лимона или мандарина - 1 ст.л.
  • ликёр или коньяк - 1-2 ст.л.

Пошаговый рецепт приготовления

У многих новогодние праздники ассоциируются именно с ароматом мандаринов. Предлагаю испечь самый новогодний мандариновый торт - яркий нарядный вид и праздничный вкус. Мягкий шоколадный бисквит отлично сочетается с нежнейшим мандариновым суфле.

Взбить яйца комнатной температуры с сахаром и солью до светлой пышной массы. Сначала взбивать на средней скорости миксера, потом на высокой, всего минут 10.

Муку размешать с порошком какао и разрыхлителем.

В несколько приемов просеять во взбитые яйца, каждый раз размешивая лопаткой снизу вверх.

Выложить в разъемную форму диаметром 20-22 см (дно застелить пергаментом).

Готовому коржу дать остыть и желательно, чтобы он полежал несколько часов.

Мандарины вместе с кожицей (отрезав всё ненужное и убрав косточки) измельчить блендером.

Добавить сахар, ликер, сварить на умеренном огне, помешивая, минут 20.

Дать остыть, отложить примерно 1 ст.л, долить горячую воду, размешать.

Кисточкой нанести эту массу на корж для пропитки.

Вокруг коржа установить кольцо, бока проложить пленкой или фольгой.

Для суфле залить желатин водой и приготовить его к работе согласно инструкции на упаковке.

Творог, сметану, сахар, ванильный сахар довести погружным блендером до однородности.

Добавить мандариновое пюре, остывший желатин, размешать.

Выложить массу на бисквит, отправить в холодильник для застывания.

Затем, сверху разложить дольки мандаринов.

Для верхнего слоя развести желатин, добавить сахар, сок лимона или мандарина, ликер, размешать.

Кисточкой нанести смесь на мандарины.

Снова отправить в холодильник.

Подробнее смотрите в видео.

Приятного аппетита!

Видео рецепт

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