Гамбургеры для настоящих мужчин

Ингредиенты

теплая вода - 2 столовые ложки

сухие дрожжи - 7 г.

масло сливочное - 75 г.

жидкий мед - 1 ст.

соль - 1 ч.

яйца - 1 шт.

молоко - 370 мл.

мука - 750 г.

кунжут - 2-3 столовые ложки

масло растительное - 1 ст.

котлета из говядины - 14 шт.

плавленый сыр в тарелках - 14 шт.

свежие помидоры - 3 шт.

свежие огурцы - 1-2 шт.

майонез - 5-6 ст.

кетчуп - 5-6 ст.

Пошаговый рецепт приготовления

1. Растворить дрожжи в теплой воде и отставить. Тем временем масло растопить и остудить до тепла, добавить к дрожжам. Затем добавьте мед, соль, яйцо и молоко и хорошо перемешайте до однородной массы. В жидкую основу частями добавить просеянную муку и замесить тесто. Месить 10-15 минут, пока он не перестанет липнуть к рукам, но не станет приятным на ощупь. Смажьте миску растительным маслом, положите сюда булочку из теста, затяните пленкой и оставьте в тепле или на столе, если в доме достаточно тепло, на 1,5-2 часа.

2. По прошествии времени тесто увеличится в 3-4 раза.

3. Замесить поднявшееся тесто и разделить на 14 частей. Из каждой части скатываем колобки, формируя круглую булочку, выкладываем на противень, накрываем пищевой пленкой и оставляем еще на 40-50 минут.

4. Затем смажьте верх булочки льезоном, посыпьте кунжутом и поставьте в разогретую до 200-210 * духовку на 20-30 минут (ориентируясь на свою духовку).

5. Готовые булочки переложить на решетку и дать полностью остыть!

6. Теперь собираем гамбургеры! Вот ваша фантазия ... так как основу гамбургера составляют булочка и нарезанная котлета (мои обычные круглые котлеты делали из говяжьего фарша), а остальное - на ваш вкус! ... У меня есть соус кетчуп майонез (как сказал Кузя из «Универа» - кетчунез: -Д), которым он намазал обе половинки булочки ... потом тонкие ломтики помидор и огурцов ... котлета, сыр. .. Выполнено! Приятного аппетита!