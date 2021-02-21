Гамбургеры для настоящих мужчин

Ингредиенты
теплая вода - 2 столовые ложки
сухие дрожжи - 7 г.
масло сливочное - 75 г.
жидкий мед - 1 ст.
соль - 1 ч.
яйца - 1 шт.
молоко - 370 мл.
мука - 750 г.
кунжут - 2-3 столовые ложки
масло растительное - 1 ст.
котлета из говядины - 14 шт.
плавленый сыр в тарелках - 14 шт.
свежие помидоры - 3 шт.
свежие огурцы - 1-2 шт.
майонез - 5-6 ст.
кетчуп - 5-6 ст.
Пошаговый рецепт приготовления
1. Растворить дрожжи в теплой воде и отставить. Тем временем масло растопить и остудить до тепла, добавить к дрожжам. Затем добавьте мед, соль, яйцо и молоко и хорошо перемешайте до однородной массы. В жидкую основу частями добавить просеянную муку и замесить тесто. Месить 10-15 минут, пока он не перестанет липнуть к рукам, но не станет приятным на ощупь. Смажьте миску растительным маслом, положите сюда булочку из теста, затяните пленкой и оставьте в тепле или на столе, если в доме достаточно тепло, на 1,5-2 часа.
2. По прошествии времени тесто увеличится в 3-4 раза.
3. Замесить поднявшееся тесто и разделить на 14 частей. Из каждой части скатываем колобки, формируя круглую булочку, выкладываем на противень, накрываем пищевой пленкой и оставляем еще на 40-50 минут.
4. Затем смажьте верх булочки льезоном, посыпьте кунжутом и поставьте в разогретую до 200-210 * духовку на 20-30 минут (ориентируясь на свою духовку).
5. Готовые булочки переложить на решетку и дать полностью остыть!
6. Теперь собираем гамбургеры! Вот ваша фантазия ... так как основу гамбургера составляют булочка и нарезанная котлета (мои обычные круглые котлеты делали из говяжьего фарша), а остальное - на ваш вкус! ... У меня есть соус кетчуп майонез (как сказал Кузя из «Универа» - кетчунез: -Д), которым он намазал обе половинки булочки ... потом тонкие ломтики помидор и огурцов ... котлета, сыр. .. Выполнено! Приятного аппетита!
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