Рецепт вкусного салата «Мулатка»

Ингредиенты
говядина - 350 г
морковь по корейски - 300 г
чернослив вяленый - 150 г
гранат - 1 шт.
орехи грецкие - 100 г
майонез - 100 г
Рецепт приготовления
Говядину варю 2 часа, солю за 20 минут до окончания варки.
После варки нарезаю на полоски.
Чернослив и орехи нарезаю произвольно.
В глубокой миске смешиваю морковь по корейски с мясом, заправляю майонезом.
На плоское блюдо кладу по кругу говядину с морковью, сверху посыпаю зернами граната, нарезанным черносливом и немного орехами, сверху кладу оставшееся мясо с морковью и посыпаю оставшимися зернами гранта, черносливом и орехами.
Кушать подано!
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