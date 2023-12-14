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Четыре вкуса

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Рецепт вкусного салата «Мулатка»

Фото к рецепту: Салат мулатка

Ингредиенты

говядина - 350 г

морковь по корейски - 300 г

чернослив вяленый - 150 г

гранат - 1 шт.

орехи грецкие - 100 г

майонез - 100 г

Рецепт приготовления

Говядину варю 2 часа, солю за 20 минут до окончания варки.

После варки нарезаю на полоски.

Чернослив и орехи нарезаю произвольно.

В глубокой миске смешиваю морковь по корейски с мясом, заправляю майонезом.

На плоское блюдо кладу по кругу говядину с морковью, сверху посыпаю зернами граната, нарезанным черносливом и немного орехами, сверху кладу оставшееся мясо с морковью и посыпаю оставшимися зернами гранта, черносливом и орехами.

Кушать подано!

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