Суп из курицы без картошки с домашней лапшой и специями

куриные бедра 5-6 шт.

репчатый лук 1 гол.

морковь 1 шт.

растительное масло 2-3 ст.л.

вода 1,5 лит.

сушеная зелень 1 ст.л.

лавровый лист 1 шт.

сушеный чеснок 0,5 ч.л.

смесь перцев

соль

на тесто для лапши:

куриные яйца 1 шт.

пшеничная мука 100 гр.

соль 0,33 ч.л.

Рецепт приготовления

Разбиваем в глубокую миску одно куриное яйцо, высыпаем в нее одну треть чайной ложки соли и взбиваем до однородной яичной массы, затем высыпаем в миску сто граммов пшеничной муки высшего сорта и перемешивая все ингредиенты между собой замешиваем тесто.

Продолжаем вымешивать тесто в миске руками до плотной однородной массы и если нужно добавляем немного пшеничной муки, затем собираем тесто в комок и убираем его в целлофановый пакет на двадцать минут.

Ставим подходящую кастрюлю на включенную плиту и выливаем в нее три столовых ложки растительного масла, после чего чтобы курица не прилипала добавляем немного соли и нагреваем.

Нарезаем небольшими кусочками пять-шесть куриных бёдер и выкладываем их в кастрюлю с разогретым растительным маслом, после чего перемешиваем и обжариваем курицу до румяного состояния.

Выкладываем в кастрюлю с кусочками курицы предварительно мелко нарезанную одну головку репчатого лука, после чего перемешиваем и продолжаем обжаривать кусочки курицы на большом огне плиты до прозрачности лука.

Небольшими кусочками нарезаем одну среднюю морковь и выкладываем в общую кастрюлю, после чего перемешиваем все ингредиенты и прогреваем морковь две минуты.

Выливаем в кастрюлю полтора литра кипяченой воды, после чего прикрываем ее крышкой и доводим воду до кипения на большом огне плиты.

Выкладываем тесто на присыпанный небольшим количеством муки стол и хорошо раскатываем его скалкой до очень тонкой лепешки, затем складываем лепешку пополам два раза и разрезаем ее на две части.

Складываем две части теста одна на другую и разрезаем их на две половины, после чего очень тонко нарезаем лапшу и раскладываем ее на столе.

Снимаем образовавшуюся пену с закипевшего в кастрюле супа и выкладываем лапшу, затем перемешиваем между собой все ингредиенты.

Высыпаем в кастрюлю с супом по вкусу соль, смесь из молотых перцев, добавляем в нее одну столовую ложку сушеной зелени, один лавровый лист, половину чайной ложки сушеного чеснока и перемешиваем между собой все ингредиенты, затем прикрываем кастрюлю крышкой и продолжаем готовить суп на малой температуре плиты до полной готовности.

Кушать подано!