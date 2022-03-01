Суп из курицы без картошки с домашней лапшой и специями

Ингредиенты
куриные бедра 5-6 шт.
репчатый лук 1 гол.
морковь 1 шт.
растительное масло 2-3 ст.л.
вода 1,5 лит.
сушеная зелень 1 ст.л.
лавровый лист 1 шт.
сушеный чеснок 0,5 ч.л.
смесь перцев
соль
на тесто для лапши:
куриные яйца 1 шт.
пшеничная мука 100 гр.
соль 0,33 ч.л.
Рецепт приготовления
Разбиваем в глубокую миску одно куриное яйцо, высыпаем в нее одну треть чайной ложки соли и взбиваем до однородной яичной массы, затем высыпаем в миску сто граммов пшеничной муки высшего сорта и перемешивая все ингредиенты между собой замешиваем тесто.
Продолжаем вымешивать тесто в миске руками до плотной однородной массы и если нужно добавляем немного пшеничной муки, затем собираем тесто в комок и убираем его в целлофановый пакет на двадцать минут.
Ставим подходящую кастрюлю на включенную плиту и выливаем в нее три столовых ложки растительного масла, после чего чтобы курица не прилипала добавляем немного соли и нагреваем.
Нарезаем небольшими кусочками пять-шесть куриных бёдер и выкладываем их в кастрюлю с разогретым растительным маслом, после чего перемешиваем и обжариваем курицу до румяного состояния.
Выкладываем в кастрюлю с кусочками курицы предварительно мелко нарезанную одну головку репчатого лука, после чего перемешиваем и продолжаем обжаривать кусочки курицы на большом огне плиты до прозрачности лука.
Небольшими кусочками нарезаем одну среднюю морковь и выкладываем в общую кастрюлю, после чего перемешиваем все ингредиенты и прогреваем морковь две минуты.
Выливаем в кастрюлю полтора литра кипяченой воды, после чего прикрываем ее крышкой и доводим воду до кипения на большом огне плиты.
Выкладываем тесто на присыпанный небольшим количеством муки стол и хорошо раскатываем его скалкой до очень тонкой лепешки, затем складываем лепешку пополам два раза и разрезаем ее на две части.
Складываем две части теста одна на другую и разрезаем их на две половины, после чего очень тонко нарезаем лапшу и раскладываем ее на столе.
Снимаем образовавшуюся пену с закипевшего в кастрюле супа и выкладываем лапшу, затем перемешиваем между собой все ингредиенты.
Высыпаем в кастрюлю с супом по вкусу соль, смесь из молотых перцев, добавляем в нее одну столовую ложку сушеной зелени, один лавровый лист, половину чайной ложки сушеного чеснока и перемешиваем между собой все ингредиенты, затем прикрываем кастрюлю крышкой и продолжаем готовить суп на малой температуре плиты до полной готовности.
Кушать подано!
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