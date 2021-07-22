Как приготовить сэндвич клаб

Ингредиенты
- хлеб - 6 ломтиков
- листья салата - 1 пучок
- помидор - 1-2 шт
- колбаса - 100 гр
- плавленый сыр - 2 слайса
- сливочное масло - 50 гр
- соус:
- сметана - 100 гр
- горчица - 1 ч.л
- чеснок - 1 зубчик
- соль
Рецепт приготовления
1. Для начала нужно смешать сметану, соль, горчицу и чеснок
2. Помидоры нарезать кружочками
3. На сливочном масле обжарьте хлеб с двух сторон
4. На разогретую с маслом сковороду нужно разбить яйца
5. Пока желток не схватился переверните яйца на другую сторону и готовьте еще 15-20 секунд
6. На пищевую пленку положите хлеб и смажьте его соусом
7. Положите на него листья салата, помидоры и колбасу
8. Накройте вторым тостом соусом вниз, верх тоже смажьте соусом
9. Положите сверху колбасу, яйцо, листья салата и сыр
10. Закройте бутерброд третьим ломтиком хлеба, смазанным соусом с внутренней стороны.
11. Готовый сэндвич нужно завернуть в два слоя пищевой пленки
Кушать подано!
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