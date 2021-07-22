Четыре вкуса

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Как приготовить сэндвич клаб

Фото к рецепту: Сэндвич клаб

Ингредиенты

  • хлеб - 6 ломтиков
  • листья салата - 1 пучок
  • помидор - 1-2 шт
  • колбаса - 100 гр
  • плавленый сыр - 2 слайса
  • сливочное масло - 50 гр
  • соус:
  • сметана - 100 гр
  • горчица - 1 ч.л
  • чеснок - 1 зубчик
  • соль

Рецепт приготовления

1. Для начала нужно смешать сметану, соль, горчицу и чеснок

3. На сливочном масле обжарьте хлеб с двух сторон

4. На разогретую с маслом сковороду нужно разбить яйца

5. Пока желток не схватился переверните яйца на другую сторону и готовьте еще 15-20 секунд

6. На пищевую пленку положите хлеб и смажьте его соусом

7. Положите на него листья салата, помидоры и колбасу

8. Накройте вторым тостом соусом вниз, верх тоже смажьте соусом

9. Положите сверху колбасу, яйцо, листья салата и сыр

10. Закройте бутерброд третьим ломтиком хлеба, смазанным соусом с внутренней стороны.

11. Готовый сэндвич нужно завернуть в два слоя пищевой пленки

Кушать подано!

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