Как приготовить сэндвич клаб

Рецепт приготовления

1. Для начала нужно смешать сметану, соль, горчицу и чеснок

2. Помидоры нарезать кружочками

3. На сливочном масле обжарьте хлеб с двух сторон

4. На разогретую с маслом сковороду нужно разбить яйца

5. Пока желток не схватился переверните яйца на другую сторону и готовьте еще 15-20 секунд

6. На пищевую пленку положите хлеб и смажьте его соусом

7. Положите на него листья салата, помидоры и колбасу

8. Накройте вторым тостом соусом вниз, верх тоже смажьте соусом

9. Положите сверху колбасу, яйцо, листья салата и сыр

10. Закройте бутерброд третьим ломтиком хлеба, смазанным соусом с внутренней стороны.

11. Готовый сэндвич нужно завернуть в два слоя пищевой пленки

Кушать подано!