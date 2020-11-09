Картофель по-французски: элементарный рецепт с изысканным результатом

Французская кухня покорила весь мир. Круассаны, киш, рататуй, луковый суп – вот далеко не всё, что подарили гурманам повара из этой страны, которая ассоциируется с романтикой и самой изысканной кухней. Этот рецепт картофеля привлекателен тем, что он элементарно прост. Но на вкус блюдо получается по-настоящему фантастическим, при этом готовится из самых простых и доступных продуктов, которые точно есть на каждой кухне.

Необходимые ингредиенты

лук – 2 головки

картофель – 1 кг

молоко – 400 мл

сливочное масло – 60 г

соль – 1/3 ч. л.

черный молотый перец, прованские травы, соль

Как приготовить картофель по-французски

Сперва нужно очистить и хорошенько промыть картофель. Нарезаем клубни тонкими-тонкими ломтиками (удобнее всего использовать специальную тёрку). Нарезку посолить. Приправить её сушеными прованскими травами и другими специями по вкусу, к примеру, молотым черным перцем. Луковицы нарезать полупрозрачными кольцами. Промаслить форму для запекания. Покрыть дно плотным слоем картофельных пластин. Сверху сделать луковый слой. Чередовать слои несколько раз. Но последним должен быть картофель. Этот слой следует разложить очень аккуратно, чтобы готовое блюдо смотрелось красиво и аппетитно. Хорошо подогреть молоко. Залить им заготовку. Важно, чтобы жидкость доходила до верхнего слоя, но его не покрывала. Сливочное масло растопить. Залить им верхний картофельный слой. Прикрыть форму пищевой фольгой и отправить в духовку. При 200 С запекаем картофель «Буланжер» 40 минут. Затем снимаем фольгу. Убавляем нагрев до 180 С и запекаем ещё 35 минут. Готово! Картофель «Буланжер» по-французски подаём к столу тёплым.

При желании, блюдо можно достать из формы и, перевернув, переложить на блюдо. Однако, это получится сделать, когда оно остынет. В качестве соуса можно использовать растопленное сливочное масло, но не много. В противном случае получится слишком калорийно. Гармоничной добавкой к блюду окажутся тертый сыр и свежая рубленая зелень.

Приятного аппетита.