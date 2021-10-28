Настоящий венгерский гуляш - вкуснейшее блюдо! Не представляю его без сушеной красной паприки, мягкой разваренной говядины и болгарского перца. В сезон овощей гуляш получается особенно ароматным.

Как приготовить гуляш с болгарским перцем?

1. Говядину промойте и нарежьте небольшими кусочками. Выберите жилки и пленочки.

2. Луковицу и чеснок очистите. Лук нарежьте полукольцами, чеснок измельчите.

3. Болгарский перец промойте, вырежьте семечки и плодоножки, нарежьте крупными полукольцами.

4. Помидоры промойте, вырежьте плодоножки. Если не ленитесь, снимите шкурку, опустив помидор на пару минут в кипяток. Нарежьте крупными кубиками.

5. Картошку промойте, очистите, нарежьте крупными кубиками. Отлично в гуляше смотрится маленькая свежая картошечка. Ее даже можно не чистить и не резать, просто хорошенько промыть.

6. В большой кастрюле с толстыми стенками нагрейте растительное масло или растопите жир.

7. Выложите в сковороду лук и обжарьте, помешивая, до золотистого цвета.

8. Уменьшите огонь и всыпьте молотую паприку. Постоянно помешивайте.

9. Добавьте мясо и перемешайте так, чтобы кусочки мяса были в паприке.

10. Обжарьте на медленном огне. Мясо должно приобрести нежно-коричневый оттенок.

11. Затем добавьте лавровый лист, тмин, соль, перец и измельченный чеснок.

12. Добавьте воды - столько, чтобы она покрыла ингредиенты. Оставьте тушиться на средне-медленном огне на 30-40 минут.

13. По истечению указанного времени добавьте болгарский перец, помидоры и картошку.

Добавьте воды, если нужно (столько, чтобы все было ею покрыто) и готовьте еще полчаса. Готовое мясо и овощи должны быть мягкими. Гуляш с болгарским перцем готов!

Подавать гуляш желательно со сметаной, рубленой петрушкой и белым хлебом. Хлеб можно макать в соус и скушать это чудесное блюдо до последней капли. Приятного аппетита!