Как научить ребенка пользоваться кухонным ножом — простые рекомендации

Для ребенка, помощь маме на кухне — это не только увлекательная игра, но и развитие важных навыков.

В этой статье мы расскажем о том, когда и как стоит учить ребенка пользоваться кухонным ножом. Конечно же, все родители знают: давать маленькому ребенку нож — опасно. Тем не менее, если маленький поваренок помогает маме на кухне, то рано или поздно придется ему это объяснить и показать — как пользоваться кухонным ножом.

От 3 лет и старше — когда стоит учить ребенка пользоваться ножом

Конечно же, каждый ребенок уникален и только его родители могут знать, когда стоит давать ему в руки кухонный нож (да и любой другой нож). Тем не менее, существует некоторые общие рекомендации.

До 3–4 лет ребенку можно давать только игрушечный нож, пластиковый нож или нож для масла. В этом возрасте ребенку можно поручить нарезать мякоть банана или авокадо, клубнику, персик или другие мягкие продукты.

В возрасте от 5 до 7 лет ребенок может начинаться пользоваться ножом для чистки овощей и фруктов или столовым ножом, но обязательно под присмотром взрослых и только если вы считаете, что ребенок к этому готов. Начинать стоит с продуктов, которые ребенок нарезал раньше пластиковым ножом: мякоть фруктов, отваренные овощи. Со временем, когда ребенок привыкнет пользоваться ножом, можно поручать ему более сложные задачи: нарезать болгарский перец, яблоко, круто сваренные яйца, сыр.

Со временем, когда ребенок привыкнет пользоваться ножом, можно поручать ему более сложные задачи: нарезать болгарский перец, яблоко, круто сваренные яйца, сыр. В возрасте от 8 до 11 лет ребенок может начинать пользоваться обычным кухонным ножом, чтобы, например, нарезать огурцы или другие твердые продукты (под присмотром взрослых).

С 12 лет ребенок может пользоваться практически любым кухонным ножом — в зависимости от того, что нужно приготовить.

Кстати, сегодня для детей существуют специальные безопасные ножи — предназначенные для того, чтобы ребенок без проблем мог научиться нарезать продукты. Кроме того, всегда есть одноразовые ножи (пластиковые или деревянные), а также, такие ножи как нож для латука. Стоит ли покупать для ребенка детский нож или лучше обучать его на обычном кухонном ноже — решать вам.

Как научить ребенка пользоваться кухонным ножом

Теперь предлагаем вам несколько рекомендаций — которые стоит соблюдать, если вы решили научить маленького помощника нарезать овощи, фрукты и другие продукты.