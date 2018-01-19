Как научить ребенка пользоваться кухонным ножом — простые рекомендации

Для ребенка, помощь маме на кухне — это не только увлекательная игра, но и развитие важных навыков.
В этой статье мы расскажем о том, когда и как стоит учить ребенка пользоваться кухонным ножом. Конечно же, все родители знают: давать маленькому ребенку нож — опасно. Тем не менее, если маленький поваренок помогает маме на кухне, то рано или поздно придется ему это объяснить и показать — как пользоваться кухонным ножом.
От 3 лет и старше — когда стоит учить ребенка пользоваться ножом
Конечно же, каждый ребенок уникален и только его родители могут знать, когда стоит давать ему в руки кухонный нож (да и любой другой нож). Тем не менее, существует некоторые общие рекомендации.
- До 3–4 лет ребенку можно давать только игрушечный нож, пластиковый нож или нож для масла. В этом возрасте ребенку можно поручить нарезать мякоть банана или авокадо, клубнику, персик или другие мягкие продукты.
- В возрасте от 5 до 7 лет ребенок может начинаться пользоваться ножом для чистки овощей и фруктов или столовым ножом, но обязательно под присмотром взрослых и только если вы считаете, что ребенок к этому готов. Начинать стоит с продуктов, которые ребенок нарезал раньше пластиковым ножом: мякоть фруктов, отваренные овощи. Со временем, когда ребенок привыкнет пользоваться ножом, можно поручать ему более сложные задачи: нарезать болгарский перец, яблоко, круто сваренные яйца, сыр.
- В возрасте от 8 до 11 лет ребенок может начинать пользоваться обычным кухонным ножом, чтобы, например, нарезать огурцы или другие твердые продукты (под присмотром взрослых).
- С 12 лет ребенок может пользоваться практически любым кухонным ножом — в зависимости от того, что нужно приготовить.
Кстати, сегодня для детей существуют специальные безопасные ножи — предназначенные для того, чтобы ребенок без проблем мог научиться нарезать продукты. Кроме того, всегда есть одноразовые ножи (пластиковые или деревянные), а также, такие ножи как нож для латука. Стоит ли покупать для ребенка детский нож или лучше обучать его на обычном кухонном ноже — решать вам.
Как научить ребенка пользоваться кухонным ножом
Теперь предлагаем вам несколько рекомендаций — которые стоит соблюдать, если вы решили научить маленького помощника нарезать овощи, фрукты и другие продукты.
- Подготовьте пространство. Если вы решили учить ребенка пользоваться кухонным ножом, подготовьте для этого пространство — так, чтобы ребенку было удобно (помните, что кухонные столы рассчитаны на взрослых, не на детей).
- Заранее продумайте, что и как будет нарезать маленький помощник. Если ребенок только учится пользоваться ножом, возьмите для тренировки мягкие продукты — мякоть банана, например.
- Учитывайте размер продуктов. Если продукты для нарезки слишком мелкие или слишком большие, то ребенку может быть сложно с ними управиться. Поэтому начинайте с продуктов среднего размера (мякоть банана, отваренная морковь), потом переходите к мелким (клубника, виноградины), потом — к крупным (баклажан, кабачок).
- Начинайте с мягких продуктов и только когда ребенок будет без проблем нарезать отваренные овощи и мякоть фруктов, переходите к твердым продуктам (таким как огурец, кабачок).
- Начинайте с продуктов простой формы (таких как огурец) и только потом переходите к круглым продуктам (таким как помидор).
- Помните о безопасности. Научите ребенка, как правильно держать ручку ножа, как правильно передавать нож, куда и как положить нож после использования.
- Учите ребенка на продуктах, которые он сам потом будет есть, или на таких, которые вы вместе выбрали в супермаркете. Вместе приготовьте любимое блюдо малыша, например фруктовый салат с детским йогуртом — так ребенку будет еще интереснее.
- Кстати, один из способов привить ребенку любовь к овощам и фруктам — это вместе выбрать овощи и фрукты в супермаркете, вместе с ребенком их вымыть и вместе нарезать (или приготовить — в зависимости от продукта).
- Помните о себе. Лучше чем вы, вашего ребенка не знает никто. И если вы нервничаете при мысли, что ребенок будет пользоваться ножом, и чувствуете, что ему рано, то, возможно, вы правы. В любом случае, вы всегда можете начать с пластиковых или детских ножей — решение за вами.
- Не забывайте хвалить ребенка. Какой бы ни была помощь ребенка, обязательно хвалите его — даже за попытку. Ведь так важно, чтобы помощь на кухне ассоциировалась у маленького помощника с положительными эмоциями.
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