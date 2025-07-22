Рецепт крем-супа из брокколи

Лук и картофель почистить и нарезать кубиком.

Хорошо промыть брокколи, разобрать на соцветия, порезанную ножку тоже можно использовать.

Нарезанные овощи сложить в трёхлитровую кастрюлю, налить холодную воду и варить, после закипания добавить соль и варить 20 минут на среднем огне.

Пока суп варится, подготовим топпинг.

Чеснок выдавить в чашу через чесночный пресс, добавить растительное масло и перемешать.

Топпинг готов.

Когда пройдёт 20 минут, убираем из супа лишний бульон.

Пару соцветий капусты оставить для будущего украшения супа (Чтобы вареная брокколи не потемнела, нужно её окунуть ледяную воду).

Суп измельчить блендером до однородности.

В пюре влить сливки, приправить перцем и мускатным орехом.

Попробовать на вкус, если не хватает соли, подсолить.

Если пюре получилось очень густым, то доведите крем-суп овощным бульоном, который мы отбирали, и доведите суп до нужно консистенции.

Теперь тушить на минимальном огне ещё 10 минут.