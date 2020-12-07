Сырные пирожки с рыбой

Необычные пирожки из сырного теста с начинкой из рыбы!

Сливочный плавленный сыр разминаем вилкой, добавляем соль и разрыхлитель.

Затем вводим муку и вымешиваем пластичное, мягкое, но крутое тесто.

Убираем тесто в пакет и оставляем на 30 минут на столе.

Яйца и лук рубим мелко, добавляем тунца в собственном соку - начинка готова.

Тесто раскатываем толщиной 0,5см, кружкой делаем одинаковые формы, кладем в центр начинку и лепим пирожки.

Укладываем их швом вниз на противень, смазываем сверху взбитым желтком и отправляем в разогретую до 180С духовку на 15-20 минут.

Вкусная выпечка готова!