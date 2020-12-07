Сырные пирожки с рыбой

Ингредиенты
- плавленный сливочный сыр -200 гр
- соль - 1 щепотка
- разрыхлитель - 1/2ч.л
- мука - 200-300 гр
- тунец -1 банка
- зеленый лук - 1пучок
- яйца -3шт
Пошаговый рецепт приготовления
Необычные пирожки из сырного теста с начинкой из рыбы!
Сливочный плавленный сыр разминаем вилкой, добавляем соль и разрыхлитель.
Затем вводим муку и вымешиваем пластичное, мягкое, но крутое тесто.
Убираем тесто в пакет и оставляем на 30 минут на столе.
Яйца и лук рубим мелко, добавляем тунца в собственном соку - начинка готова.
Тесто раскатываем толщиной 0,5см, кружкой делаем одинаковые формы, кладем в центр начинку и лепим пирожки.
Укладываем их швом вниз на противень, смазываем сверху взбитым желтком и отправляем в разогретую до 180С духовку на 15-20 минут.
Вкусная выпечка готова!
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