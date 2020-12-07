Четыре вкуса

305 571 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Алексей
    вкуснотищаЛенивый кето-пиро...
  • Татьяна Панкратова
    На бульоне из вареной рыбы как-то странновато.. Мы в 90х годах подобное блюдо из селедочного рассола делали.Домашняя красная ...
  • Алексей
    хотя бы на чужих ошибках снимите майдауны кострюли с головы.........https://www.youtube.com/watch?v=wKBBeRcFnDYОтличное блюдо: п...

Сырные пирожки с рыбой

Фото к рецепту: Сырные пирожки с рыбой

Ингредиенты

  • плавленный сливочный сыр -200 гр
  • соль - 1 щепотка
  • разрыхлитель - 1/2ч.л
  • мука - 200-300 гр
  • тунец -1 банка
  • зеленый лук - 1пучок
  • яйца -3шт

Пошаговый рецепт приготовления

Необычные пирожки из сырного теста с начинкой из рыбы!

Сливочный плавленный сыр разминаем вилкой, добавляем соль и разрыхлитель.

Затем вводим муку и вымешиваем пластичное, мягкое, но крутое тесто.

Убираем тесто в пакет и оставляем на 30 минут на столе.

Яйца и лук рубим мелко, добавляем тунца в собственном соку - начинка готова.

Тесто раскатываем толщиной 0,5см, кружкой делаем одинаковые формы, кладем в центр начинку и лепим пирожки.

Укладываем их швом вниз на противень, смазываем сверху взбитым желтком и отправляем в разогретую до 180С духовку на 15-20 минут.

Вкусная выпечка готова!

Ссылка на первоисточник
рыбаобедрецептыприготовлениезавтракужинедаготовить простовыпечкавкусноготовитькулинария
Обсудить

Картина дня

наверх