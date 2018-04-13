Закуска «Пенечки»

Ингредиенты:

-250 г свинины

-50 г грибов (шампиньоны)

-3 яйца

-1/2 лука

-30 г муки

-сухари панировочные

-масло растительное

-зелень

-соль

-перец черный (молотый)

Приготовление:

1. Начинаем работу с приготовления омлета. Обжариваем лук и грибы. Взбиваем яйца, добавляем нарезанную зелень, муку, грибы с луком, перемешиваем, выливаем на сковороду и обжариваем с двух сторон омлет.

2. Отрезаем свиной биток и хорошо отбиваем его с двух сторон. Солим и перчим по вкусу. Сверху выкладываем омлет и сворачиваем плотным рулетом.

3. Рулет скалываем зубочистками, в муке, яйцах и сухарях.

4. И обжариваем во фритюре 10 минут.

5. Чтобы полностью быть уверенными в готовности рулета, можно отправить его в духовку, минут на 15-20, прикрыв фольгой. Шпажки снимаем, нарезаем рулет на «пеньки». Украшаем зеленью.

Приятного аппетита!