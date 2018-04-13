Закуска «Пенечки»

Ингредиенты:
- -250 г свинины
- -50 г грибов (шампиньоны)
- -3 яйца
- -1/2 лука
- -30 г муки
- -сухари панировочные
- -масло растительное
- -зелень
- -соль
- -перец черный (молотый)
Приготовление:
1. Начинаем работу с приготовления омлета. Обжариваем лук и грибы. Взбиваем яйца, добавляем нарезанную зелень, муку, грибы с луком, перемешиваем, выливаем на сковороду и обжариваем с двух сторон омлет.
2. Отрезаем свиной биток и хорошо отбиваем его с двух сторон. Солим и перчим по вкусу. Сверху выкладываем омлет и сворачиваем плотным рулетом.
3. Рулет скалываем зубочистками, в муке, яйцах и сухарях.
4. И обжариваем во фритюре 10 минут.
5. Чтобы полностью быть уверенными в готовности рулета, можно отправить его в духовку, минут на 15-20, прикрыв фольгой. Шпажки снимаем, нарезаем рулет на «пеньки». Украшаем зеленью.
Приятного аппетита!
Свежие комментарии