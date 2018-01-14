Четыре вкуса

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Оригинальный вкус привычных блюд — как приготовить блины, овсянку и суп с ряженкой

Джерело: pexels.com

Для многих ряженка — вкусный и привычный кисломолочный продукт, который к тому же полезен для здоровья. Однако, кроме этого, из ряженки можно много чего приготовить. В этой статье мы расскажем вам, как приготовить из ряженки первые и вторые блюда: супы, овсянку, оладьи и блины, и даже хлеб на ряженке. Итак, что приготовить из ряженки?

Общеизвестно, что блины и оладьи готовятся либо на молоке, либо на кефире. Однако это не все — готовить блины и оладьи можно и на ряженке. Предлагаем вам несколько рецептов.

Вкусные мягкие блины на ряженке — рецепт

  • 0,5 литра ряженки жирностью 2,5–3,2%
  • 2 больших яйца
  • 3–4 столовых ложки сахара
  • Щепотка соли
  • 1 чайная ложка пекарского порошка
  • 8 столовых ложек пшеничной муки
  • 3 столовых ложки растительного масла
  • 50 г сливочного масла (используется для того, чтобы смазать готовые блины)
  • Стакан кипятка

В тарелке смешайте ряженку, яйца, соль и сахар. Добавьте пшеничную муку и пекарский порошок, размешайте венчиком — тесто должно получиться довольно густым, но без комочков. Понемножку влейте в тесто стакан кипятка, постоянно перемешивая — так, чтобы тесто стало жидким, после чего добавьте в него растительное масло. Смажьте сковороду маслом и разогрейте ее на среднем огне, теперь блины можно жарить.

В результате должно получиться около 15 блинов. Подавать блины можно как отдельно, так и с различными добавками.

Оладьи на ряженке

Традиционно, оладьи готовятся на кефире, однако если заменить кефир ряженкой — получится ничуть не хуже. При этом стоит помнить, что пропорции ингредиентов для оладьев с ряженкой будут отличаться от пропорций ингредиентов для оладьев с кефиром (из-за того, что у ряженки другая плотность).

  • 0,5 литра ряженки жирностью 2,5–3,2%
  • 2 больших яйца
  • 200 г муки
  • 1/2 чайной ложи соли
  • 1 чайная ложка соды
  • 1 чайная ложка ванильного сахара
  • 3 столовых ложки сахарного песка
  • 3 столовых ложки растительного масла

В первой миске смешиваем все сыпучие ингредиенты, во второй — взбиваем ряженку и яйца. Продолжая перемешивать ряженку и яйца, постепенно добавляем сыпучие ингредиенты. Тесто должно получиться с небольшими пузырьками воздуха на поверхности. В конце добавляем в тесто растительное масло, хорошо перемешиваем. Оладьи можно жарить!

Оладьи на ряженке

Свекольные блины на ряженке

Это очень оригинальный рецепт — блины получаются розового цвета за счет свеклы, при этом вкус свеклы практически не чувствуется.

  • 2 стакана муки
  • 2 столовые ложки сахара
  • 50 мл ряженки
  • Полтора стакана молока
  • 1 яйцо
  • 200 г свеклы
  • 2 столовые ложки сахара
  • 50 мл подсолнечного масла
  • Творог с зеленью или плавленый сыр с чесноком для начинки — по желанию

Свеклу отварите или испеките и порежьте кусочками. После этого добавьте кусочки свеклы в молоко и измельчите блендером. Соедините молоко с яйцом и ряженкой, хорошо перемешайте. Добавьте муку, соль, сахар, перемешайте. Тесто нужно оставить на 30 минут. После этого блины можно жарить на сковороде, смазанной растительным маслом, на среднем огне.

Свекольные блины на ряженке

Овсянка с ряженкой для завтрака

  • 4 столовых ложки овсяных хлопьев
  • 400 мл ряженки (можно заменить кефиром)
  • 1 чайная ложка семян льна
  • 1 банан (можно заменить нектарином, грушей, апельсином, клубникой)
  • 3 штуки фиников — по желанию
  • Немного орехов — по желанию
  • 1 чайная ложка меда — по желанию

С вечера залейте овсянку ряженкой, добавьте семена льна и мед, перемешайте. Фрукты нарежьте мелкими кубиками или дольками, выложите сверху на овсянку, залейте еще один слой ряженки. Накройте все крышкой и поставьте на ночь в холодильник. С утра добавьте в овсянку распаренные финики (их можно замочить в воде на ночь или просто залить кипятком на несколько минут). Оригинальная овсянка с ряженкой готова!

Овсянка с ряженкой для завтрака

Холодный кабачково-огуречный суп с ряженкой

  • 1,2 кг кабачков
  • 400 г огурцов
  • 3–4 зубчика чеснока
  • 250 г лука
  • 600 мл ряженки
  • Сыр пармезан
  • Укроп
  • Мята
  • Соль и перец
  • Растительное масло

Лук порежьте кольцами и поджарьте на растительном масле до золотистого цвета. Кабачки порежьте тонкими кружочками и поджаривайте вместе с луком в течение 5 минут. Добавьте в сковороду чеснок, мяту, соль и поджаривайте овощи еще 5 минут. Огурцы (3/4) нарежьте кружочками, укроп измельчите. Из кастрюльки достаньте мяту, добавьте огурцы с укропом и измельчите все с помощью блендера. В измельченные овощи добавьте холодную ряженку, и суп практически готов! Сыр пармезан измельчите на терке, оставшиеся огурцы нарежьте кубиками. Когда суп будет разлит в тарелки, в каждую тарелку добавьте немного огурцов, тертого сыра и черного перца.

Холодный кабачково-огуречный суп с ряженкой

Хлеб на ряженке в духовке

  • 350 мл ряженки
  • 250 г пшеничной муки
  • 250 г цельнозерновой муки
  • Полторы чайных ложки дрожжей
  • 2 чайных ложки соли
  • 1 столовая ложка меда
  • 50 г семечек подсолнуха (очищенных)

Просейте муку, смешайте с дрожжами и солью (немного цельнозерновой муки оставьте). Ряженку смешайте с медом и соедините с мукой. Замесите тесто, добавьте семечки. Тесто должно получиться мягким и немного липким. Тесто оставьте на час, после чего сформируйте из него шар и посыпьте цельнозерновой мукой. Сделайте по верху теста несколько надрезов и оставьте его на 1 час. Выпекать хлеб нужно в духовке при температуре 220 градусов 10 минут, потом еще 15 минут при температуре 190 градусов.

Хлеб на ряженке в духовке

Домашний сыр из ряженки

Еще одно оригинальное блюдо, которое можно приготовить из ряженки в домашних условиях — это сыр из ряженки. Для этого нужен 1 литр кисломолочного напитка.

На очень слабом огне или водяной бане нагрейте ряженку до температуры 40 градусов. Подождите, пока ряженка остынет, и поместите ее в морозильную камеру. Когда ряженка полностью замерзнет, достаньте ее из морозилки, и поколите на небольшие кусочки. Теперь самая интересная часть: колотый лед из ряженки поместите в хлопчатобумажную ткань или мешочек и подвесьте его над емкостью для сбора сыворотки. Через 4 часа ряженка оттает, сыворотка стечет — сыр из ряженки готов!

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