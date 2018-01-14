Оригинальный вкус привычных блюд — как приготовить блины, овсянку и суп с ряженкой

Для многих ряженка — вкусный и привычный кисломолочный продукт, который к тому же полезен для здоровья. Однако, кроме этого, из ряженки можно много чего приготовить. В этой статье мы расскажем вам, как приготовить из ряженки первые и вторые блюда: супы, овсянку, оладьи и блины, и даже хлеб на ряженке. Итак, что приготовить из ряженки?

Общеизвестно, что блины и оладьи готовятся либо на молоке, либо на кефире. Однако это не все — готовить блины и оладьи можно и на ряженке. Предлагаем вам несколько рецептов.

Вкусные мягкие блины на ряженке — рецепт

0,5 литра ряженки жирностью 2,5–3,2%

2 больших яйца

3–4 столовых ложки сахара

Щепотка соли

1 чайная ложка пекарского порошка

8 столовых ложек пшеничной муки

3 столовых ложки растительного масла

50 г сливочного масла (используется для того, чтобы смазать готовые блины)

Стакан кипятка

В тарелке смешайте ряженку, яйца, соль и сахар. Добавьте пшеничную муку и пекарский порошок, размешайте венчиком — тесто должно получиться довольно густым, но без комочков. Понемножку влейте в тесто стакан кипятка, постоянно перемешивая — так, чтобы тесто стало жидким, после чего добавьте в него растительное масло. Смажьте сковороду маслом и разогрейте ее на среднем огне, теперь блины можно жарить.

Оладьи на ряженке

В результате должно получиться около 15 блинов. Подавать блины можно как отдельно, так и с различными добавками.

Традиционно, оладьи готовятся на кефире, однако если заменить кефир ряженкой — получится ничуть не хуже. При этом стоит помнить, что пропорции ингредиентов для оладьев с ряженкой будут отличаться от пропорций ингредиентов для оладьев с кефиром (из-за того, что у ряженки другая плотность).

0,5 литра ряженки жирностью 2,5–3,2%

2 больших яйца

200 г муки

1/2 чайной ложи соли

1 чайная ложка соды

1 чайная ложка ванильного сахара

3 столовых ложки сахарного песка

3 столовых ложки растительного масла

В первой миске смешиваем все сыпучие ингредиенты, во второй — взбиваем ряженку и яйца. Продолжая перемешивать ряженку и яйца, постепенно добавляем сыпучие ингредиенты. Тесто должно получиться с небольшими пузырьками воздуха на поверхности. В конце добавляем в тесто растительное масло, хорошо перемешиваем. Оладьи можно жарить!

Свекольные блины на ряженке

Это очень оригинальный рецепт — блины получаются розового цвета за счет свеклы, при этом вкус свеклы практически не чувствуется.

2 стакана муки

2 столовые ложки сахара

50 мл ряженки

Полтора стакана молока

1 яйцо

200 г свеклы

2 столовые ложки сахара

50 мл подсолнечного масла

Творог с зеленью или плавленый сыр с чесноком для начинки — по желанию

Свеклу отварите или испеките и порежьте кусочками. После этого добавьте кусочки свеклы в молоко и измельчите блендером. Соедините молоко с яйцом и ряженкой, хорошо перемешайте. Добавьте муку, соль, сахар, перемешайте. Тесто нужно оставить на 30 минут. После этого блины можно жарить на сковороде, смазанной растительным маслом, на среднем огне.

Овсянка с ряженкой для завтрака

4 столовых ложки овсяных хлопьев

400 мл ряженки (можно заменить кефиром)

1 чайная ложка семян льна

1 банан (можно заменить нектарином, грушей, апельсином, клубникой)

3 штуки фиников — по желанию

Немного орехов — по желанию

1 чайная ложка меда — по желанию

С вечера залейте овсянку ряженкой, добавьте семена льна и мед, перемешайте. Фрукты нарежьте мелкими кубиками или дольками, выложите сверху на овсянку, залейте еще один слой ряженки. Накройте все крышкой и поставьте на ночь в холодильник. С утра добавьте в овсянку распаренные финики (их можно замочить в воде на ночь или просто залить кипятком на несколько минут). Оригинальная овсянка с ряженкой готова!

Холодный кабачково-огуречный суп с ряженкой

1,2 кг кабачков

400 г огурцов

3–4 зубчика чеснока

250 г лука

600 мл ряженки

Сыр пармезан

Укроп

Мята

Соль и перец

Растительное масло

Лук порежьте кольцами и поджарьте на растительном масле до золотистого цвета. Кабачки порежьте тонкими кружочками и поджаривайте вместе с луком в течение 5 минут. Добавьте в сковороду чеснок, мяту, соль и поджаривайте овощи еще 5 минут. Огурцы (3/4) нарежьте кружочками, укроп измельчите. Из кастрюльки достаньте мяту, добавьте огурцы с укропом и измельчите все с помощью блендера. В измельченные овощи добавьте холодную ряженку, и суп практически готов! Сыр пармезан измельчите на терке, оставшиеся огурцы нарежьте кубиками. Когда суп будет разлит в тарелки, в каждую тарелку добавьте немного огурцов, тертого сыра и черного перца.

Хлеб на ряженке в духовке

350 мл ряженки

250 г пшеничной муки

250 г цельнозерновой муки

Полторы чайных ложки дрожжей

2 чайных ложки соли

1 столовая ложка меда

50 г семечек подсолнуха (очищенных)

Просейте муку, смешайте с дрожжами и солью (немного цельнозерновой муки оставьте). Ряженку смешайте с медом и соедините с мукой. Замесите тесто, добавьте семечки. Тесто должно получиться мягким и немного липким. Тесто оставьте на час, после чего сформируйте из него шар и посыпьте цельнозерновой мукой. Сделайте по верху теста несколько надрезов и оставьте его на 1 час. Выпекать хлеб нужно в духовке при температуре 220 градусов 10 минут, потом еще 15 минут при температуре 190 градусов.

Домашний сыр из ряженки

Еще одно оригинальное блюдо, которое можно приготовить из ряженки в домашних условиях — это сыр из ряженки. Для этого нужен 1 литр кисломолочного напитка.

На очень слабом огне или водяной бане нагрейте ряженку до температуры 40 градусов. Подождите, пока ряженка остынет, и поместите ее в морозильную камеру. Когда ряженка полностью замерзнет, достаньте ее из морозилки, и поколите на небольшие кусочки. Теперь самая интересная часть: колотый лед из ряженки поместите в хлопчатобумажную ткань или мешочек и подвесьте его над емкостью для сбора сыворотки. Через 4 часа ряженка оттает, сыворотка стечет — сыр из ряженки готов!