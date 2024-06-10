Рецепт окрошки на минералке и айране

Ингредиенты
отварное куриное филе – 300-400 г
отварной картофель – 300-400 г
отварные яйца – 5-6 шт.
огурцы – 300-400 г
зелень (лук, укроп, петрушка) – 70-80 г
горчица - 2 ст.л.
айран – 700-800 гр
сильногазированная минеральная вода
соль
черный перец
Рецепт приготовления
1. Подготовить ингредиенты:
• картофель и яйца отварить до готовности, охладить и очистить
• куриное филе отварить до готовности в подсоленной воде и охладить
2. Измельчить ингредиенты:
• картофель, огурцы и куриное филе нарезать кубиком среднего размера
• яйца разделить на белки и желтки: белки нарезать средним кубиком, желтки натереть на мелкой терке
• зелень мелко порубить
3. Смешать все измельченные ингредиенты в одной миске (кастрюле)
4. Добавить по вкусу соль, перец и горчицу
5. Добавить немного (около 100 гр) айрана – хорошо все перемешать
6. Добавить оставшийся айран – еще раз перемешать
7. Накрыть миску крышкой и оставить окрошку на 15-20 минут
8. Перед подачей разбавить окрошку минеральной водой до необходимой густоты
Кушать подано!
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