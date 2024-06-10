Рецепт окрошки на минералке и айране

отварное куриное филе – 300-400 г

отварной картофель – 300-400 г

отварные яйца – 5-6 шт.

огурцы – 300-400 г

зелень (лук, укроп, петрушка) – 70-80 г

горчица - 2 ст.л.

айран – 700-800 гр

сильногазированная минеральная вода

соль

черный перец

1. Подготовить ингредиенты:

• картофель и яйца отварить до готовности, охладить и очистить

• куриное филе отварить до готовности в подсоленной воде и охладить

2. Измельчить ингредиенты:

• картофель, огурцы и куриное филе нарезать кубиком среднего размера

• яйца разделить на белки и желтки: белки нарезать средним кубиком, желтки натереть на мелкой терке

• зелень мелко порубить

3. Смешать все измельченные ингредиенты в одной миске (кастрюле)

4. Добавить по вкусу соль, перец и горчицу

5. Добавить немного (около 100 гр) айрана – хорошо все перемешать

6. Добавить оставшийся айран – еще раз перемешать

7. Накрыть миску крышкой и оставить окрошку на 15-20 минут

8. Перед подачей разбавить окрошку минеральной водой до необходимой густоты

Кушать подано!



