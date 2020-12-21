Супер шашлык дома без мангала и духовки

Сегодня хочу поделиться с Вами рецептом домашнего сочного шашлыка без мангала и духовки. Готовить мы его будем в домашних условиях в специальной шашлычнице. В ней наш шашлык получается не менее вкусным, ароматным и аппетитным, чем на мангале.

Куриное филе нарезаем на небольшие кусочки, длиной примерно 5 см. Небольшой репчатый лук измельчаем при помощи блендера и половину его добавляем к кусочкам филе. Далее добавляем специи: копченную паприку, приправу для курицы, соль, черный молотый перец и соевый соус. Всё тщательно перемешиваем и отправляем в холодильник на 2-3 часа. Далее берем свинину и нарезаем на такие же порционные кусочки. К ним добавляем вторую половину измельченного лука, приправу для мяса, чаман-пажитник, соль и черный перец по вкусу. Тщательно перемешиваем и отпраляем в холодильник также на несколько часов.

По истечению времени, начинаем нанизывать куриное филе и шампиньоны поочереди. Затем на следующий шампур нанизываем чередуя кусочек лука, свинину, кусочек картофеля. Так как, на дворе зима, то будем готовить шашлыки дома в шашлычнице. Куриное филе готовиться за 20 минут, свинина за 40 минут. Шашлыки получаются сочными и ароматными. Всем приятного аппетита!