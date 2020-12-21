Четыре вкуса

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Супер шашлык дома без мангала и духовки

Фото к рецепту: Супер шашлык дома без мангала и духовки

Ингредиенты

  • куриное филе -250 гр.
  • свинина – 400 гр.
  • репчатый лук – 1 шт.
  • картофель – 2 шт.
  • шампиньоны – 6 шт.
  • копченная паприка – ½ ч.л.
  • приправа для курицы – 1 ч.л.
  • приправа для мяса – ½ ч.л.
  • чаман-пажитник – ½ ч.л.
  • соевый соус – 1 ст.л.
  • черный перец
  • соль

Пошаговый рецепт приготовления

Сегодня хочу поделиться с Вами рецептом домашнего сочного шашлыка без мангала и духовки. Готовить мы его будем в домашних условиях в специальной шашлычнице. В ней наш шашлык получается не менее вкусным, ароматным и аппетитным, чем на мангале.

Куриное филе нарезаем на небольшие кусочки, длиной примерно 5 см. Небольшой репчатый лук измельчаем при помощи блендера и половину его добавляем к кусочкам филе. Далее добавляем специи: копченную паприку, приправу для курицы, соль, черный молотый перец и соевый соус. Всё тщательно перемешиваем и отправляем в холодильник на 2-3 часа. Далее берем свинину и нарезаем на такие же порционные кусочки. К ним добавляем вторую половину измельченного лука, приправу для мяса, чаман-пажитник, соль и черный перец по вкусу. Тщательно перемешиваем и отпраляем в холодильник также на несколько часов.

По истечению времени, начинаем нанизывать куриное филе и шампиньоны поочереди. Затем на следующий шампур нанизываем чередуя кусочек лука, свинину, кусочек картофеля. Так как, на дворе зима, то будем готовить шашлыки дома в шашлычнице. Куриное филе готовиться за 20 минут, свинина за 40 минут. Шашлыки получаются сочными и ароматными. Всем приятного аппетита!

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