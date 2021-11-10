Вкусная пицца с картофелем на сковороде

картофель - 2 шт.

соль

мука - 2 ст.л.

молотый перец

яйцо - 1 шт.

колбаски (охотничьи)

соленый огурчик - 1 шт.

синий лук - 0,5 шт.

помидор - 1 шт.

шарик моцареллы - 1 шт.

томатный соус

итальянские травы

твердый сыр - 50 гр.

Рецепт приготовления

Для начала вымойте и почистите картошку.

Затем картошку натираем на крупкой терке.

Солим, добавляем муку, молотый черный перец и яйцо.

Хорошо перемешиваем и оставляем в сторону.

Займемся начинкой.

Колбаски (или сосиски) нарезаем кружочками.

Соленый огурчик нарезаем также кружочками.

Половинку синего лука нарезаем полукольцами.

Помидор нарезаем дольками.

Шарик моцареллы нарезаем на полоски.

На разогретую сковороду с маслом высыпаем тесто из картошки и поджариваем с одной стороны до золотистой корочки.

Переворачиваем и собираем пиццу.

Картофельную основу смазываем томатным соусом, посыпаем сверху итальянскими травами и немного сыром.

Сверху выкладываем начинку: колбаски, лук, огурцы, помидоры, моцареллу, твердый сыр.

Накрываем крышкой и готовим пока сыр не расправится.

Готовую пиццу посыпаем зеленью.

Кушать подано!