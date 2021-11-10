Вкусная пицца с картофелем на сковороде

Ингредиенты
картофель - 2 шт.
соль
мука - 2 ст.л.
молотый перец
яйцо - 1 шт.
колбаски (охотничьи)
соленый огурчик - 1 шт.
синий лук - 0,5 шт.
помидор - 1 шт.
шарик моцареллы - 1 шт.
томатный соус
итальянские травы
твердый сыр - 50 гр.
Рецепт приготовления
Для начала вымойте и почистите картошку.
Затем картошку натираем на крупкой терке.
Солим, добавляем муку, молотый черный перец и яйцо.
Хорошо перемешиваем и оставляем в сторону.
Займемся начинкой.
Колбаски (или сосиски) нарезаем кружочками.
Соленый огурчик нарезаем также кружочками.
Половинку синего лука нарезаем полукольцами.
Помидор нарезаем дольками.
Шарик моцареллы нарезаем на полоски.
На разогретую сковороду с маслом высыпаем тесто из картошки и поджариваем с одной стороны до золотистой корочки.
Переворачиваем и собираем пиццу.
Картофельную основу смазываем томатным соусом, посыпаем сверху итальянскими травами и немного сыром.
Сверху выкладываем начинку: колбаски, лук, огурцы, помидоры, моцареллу, твердый сыр.
Накрываем крышкой и готовим пока сыр не расправится.
Готовую пиццу посыпаем зеленью.
Кушать подано!
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