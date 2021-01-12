Старый Новый год: история и идеи блюд для праздничного стола

После Нового года и Рождества нас ждет не менее красочный и вкусный праздник с многовековой историей – старый Новый год.

Почему отмечают старый Новый год?

Это дань памяти славянам-язычникам и старому календарю. Праздник появился у нас после изменения летоисчисления: на 31 декабря приходится торжество по Григорианскому календарю (по нему сейчас живет почти весь мир), а на 13–14 января – по Юлианскому календарю. Разница между старым и новым стилем составляет 13 дней.

История праздника

В 1700 году Петр I издал указ, согласно которому Новый год нужно отмечать как в Европе, с 31 декабря на 1 января. Нововведение вызвало множество нареканий у верующих, потому что 31 декабря приходилось на самый разгар Великого поста. В это время нужно думать о душе, а не устраивать пышные пиршества. Разрешила ситуацию советская власть, которая в 20 веке утвердила дополнительный праздник: тот, кто держит пост 31 декабря, может вдоволь полакомиться сытными блюдами 13 января.

Какого числа и во сколько отмечают старый Новый год?

Празднование проходит по аналогии с уже привычным нам Новым годом – в полночь с 13 на 14 января.

13 января называют щедрым вечером. В это время люди веселятся, поют колядные песни, ходят друг к другу в гости, поздравляют родных и близких.

Когда отмечают старый Новый год в России в 2021 году?

Даты торжества в России остаются неизменными: празднование происходит в ночь с 13 на 14 января. В 2021 году эти числа выпадают на понедельник и вторник: начало недели – начало истории (по старому стилю, конечно).

Традиционное меню на старый Новый год

Наши предки отмечали обнуление истории по старому календарю так же пышно, как мы празднуем новогоднюю ночь. Столы славян ломились от разнообразия угощений, однако были блюда, без которых не обходился ни один стол:

Кутья – пшеничная каша. В нее добавляли мед, мак, сухофрукты. По каше даже гадали! Если в печи лопнул чугунок или содержимое пролилось, жди плохого года, а если каша вышла румяной и красивой – год будет счастливым и спокойным. Сегодня кутью чаще готовят из риса.

Взвар – напиток на меду и сухофруктах. Отличная и полезная альтернатива лимонаду!

Запеченный поросенок. Сейчас мало кто готовит целого поросенка, но если Вы хотите соблюсти традицию, украсьте стол блюдом из свинины – бужениной, отбивными с черносливом или рулетами.

Вареники с сюрпризом. Подвох заключался в том, что в несколько вареников хозяйка клала символичный сюрприз: изюм, перец, лавровый лист. Но начинка могла быть и несъедобной – например, нитка, пуговица и даже монета. У каждого найденного предмета было свое толкование: нить сулила дальнюю дорогу, монета – деньги, изюм – любовь, лавровый лист – удачу.

Связано с торжеством и несколько примет. Так, на столе должно быть больше или меньше 13 блюд (хлеб, соусы тоже считаются). Люди верили, что число 13 символизирует неудачу. А, например, чтобы привлечь богатый урожай, наши предки запекали целого поросенка.

Что приготовить на старый Новый год 2021?

Начнем с мясных деликатесов. Если Вы хотите отдать дань традициям, обратите внимание на блюда из свинины: жаркое в томатном соусе, буженину, заливное, отбивные, стейки и оригинальную свинину-гармошку с помидорами – это простая домашняя еда, сытная и необычайно вкусная.

Почитателям говядины понравится традиционный рулет или говядина с косточкой. Хотите чего-то экзотичного? Попробуйте свои силы в приготовлении фахитос, карпаччо, тартар или татаки.

Диетическая индейка в руках искусной хозяйки легко превратится в аппетитные зразы, пикантные стейки и ароматные шницели в кокосовой панировке. Не теряет популярности и курица: предложите гостям пастрому в винном маринаде, жаркое в горшочках и даже мексиканское тако.

Плавно перейдем к гарнирам. Если Вы устали от привычной картошки, приготовьте морковь карри, гарнир из нута и риса, чечевицы, свеклы, брюссельской капусты.

Какие выбрать оригинальные горячие блюда? Обратите внимание на коблер с ветчиной и сыром – еду, напоминающую пирог или необычную пиццу. Удивить гостей можно фаршированным карпом, мясными медальонами с ананасом, запеченной телячьей вырезкой. Любите классику? На нашем портале Вы найдете десятки простых и доступных рецептов для приготовления основного блюда.

Думаете, кроме оливье и селедки под шубой других новогодних салатов нет? Вы удивитесь, как их много! Праздничный стол украсит салат из свеклы, чеснока и орехов, блюдо с апельсинами и крабовыми палочками, салат с оливками и красной фасолью. Кстати, можно подать легкие и полезные варианты без майонеза.

Настоящий праздник не обойдется без десертов. Подсластят новогоднее пиршество пирожные буше, имбирное крем-брюле, мандарины в шоколаде. Детям и взрослым понравится яркое желе в грейпфруте, нежнейшая панакота. Не забывайте про многочисленные торты! Среди них есть блюда, которые не требуют выпечки: «Графские развалины», «Молочная девочка», «Зимняя сказка». Тем, кто даже в новогоднюю ночь следит за правильностью питания, предлагаем полезный десерт – яблоки, фаршированные творогом с клюквенным сиропом.

Изысканным дополнением к Вашим кулинарным шедеврам станут напитки. Алкоголь из магазина легко заменить ароматным пуншем, смородиновым ликером или вишневой наливкой. Не отстает и меню безалкогольных напитков. Хотите удивить гостей? Подайте смузи из груши, апельсина и сельдерея, лимонад из базилика или витаминный имбирно-морковный напиток. Если Вы отправляетесь на прогулку, не забудьте взять с собой согревающий глинтвейн на виноградном соке или какао.