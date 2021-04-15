Домашние, хрустящие чебуреки на водке

Рецепт приготовления

В емкости смешайте воду, соль и яйцо.

В большую емкость с мукой влейте эту массу.

Добавьте водку и растительное масло.

Замесите тесто.

Поожите еого потом в холодильник на 30 мин.

Для начинки: мясо (телятина) нарежьте на кусочки.

Пропустите его через мясорубку.

Лук натрите на терке.

Положите в фарш лук, соль и перец.

Добавьте 100 мл холодной воды.

Перемешайте.

Достать тесто для чебуреков из холодильника, отщипнуть кусочек теста, раскатать тонко с помощью скалки.

Вырежьте круг.

На половину теста положите начинку.

Накройте другой половиной теста и хорошо соединить края.

Жарить чебуреки на хорошо разогретом растительном масле с двух сторон по 2-3 минуты.

Всего самого вкусного!