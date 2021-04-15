Домашние, хрустящие чебуреки на водке

Ингредиенты
- водка - 1 ст.л.
- вода - 200 мл.
- мука - 450 гр.
- яйца - 1 шт.
- соль - 1 ч.л.
- растительное масло - 1 ст.л.
- телятина (фарш) - 700 гр.
- лук - 1 шт.
- соль
- перец
- растительное масло для жарки
Рецепт приготовления
В емкости смешайте воду, соль и яйцо.
В большую емкость с мукой влейте эту массу.
Добавьте водку и растительное масло.
Замесите тесто.
Поожите еого потом в холодильник на 30 мин.
Для начинки: мясо (телятина) нарежьте на кусочки.
Пропустите его через мясорубку.
Лук натрите на терке.
Положите в фарш лук, соль и перец.
Добавьте 100 мл холодной воды.
Перемешайте.
Достать тесто для чебуреков из холодильника, отщипнуть кусочек теста, раскатать тонко с помощью скалки.
Вырежьте круг.
На половину теста положите начинку.
Накройте другой половиной теста и хорошо соединить края.
Жарить чебуреки на хорошо разогретом растительном масле с двух сторон по 2-3 минуты.
Всего самого вкусного!
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